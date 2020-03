"Es bueno que aprovechen el tiempo para leer, jugar o escuchar música"

Hay padres, no obstante, que apuntan que sus hijos e hijas están llevando las tareas con total naturalidad. No consideran que son excesivas ni difíciles. Intentan establecer un horario para realizar tareas por las mañanas, de manera que los escolares tengan tiempo por la tarde para hacer otras cosas. También expresan representantes de los padres que depende de la familiaridad que tengan los alumnos y alumnas con las nuevas tecnologías, si ya trabajaban con ellas en clase, de modo que este tiempo en casa sería una continuidad o un cambio menos brusco. También depende de la etapa educativa: "no es lo mismo el alumando de Primaria que de Secundaria". En Secundaria suelen autogestionarse y prácticamente no necesitan ayuda para la conexión y la realización de las tareas.



"Lo que no se puede pretender ni podemos pensar es que pueden seguir un horario como si estuvieran en clase, porque no es lógico, las circunstancias son otras", explica el profesor Estévez. Según este docente, es bueno que el alumnado lea, que vea cine, documentales, que escuchen conciertos... "Hay una amplia variedad de tareas que también son didácticas y que es un momento muy bueno para que puedan llevar a cabo, actividades que otras veces no pueden hacer por falta de tiempo", describe el docente.

También explica que es bueno tener momentos para compartir, para jugar en familia. "Para que aprendan a conciliar, que la casa es de todos; ayudar en las tareas, a la hora de cocinar, limpiar su habitación...", añade este docente.

Libros que tengan en casa

Otro de los temas que genera dudas es el de la lectura. Según algunas librerías, estos días han recibido llamadas de padres preguntando por algún libro en concreto solicitado por docentes para que los escolares aprovechen los días en casa para su lectura. Estos establecimientos están cerrados y, además, no se aconseja la salida para buscar productos que no sean de primera necesidad. Por ello, la recomendación es que sean libros que los escolares tienen en casa, su lectura a través de descarga o probar con otras lecturas disponibles.