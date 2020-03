El secretario xeral de Podemos Galicia, Gómez-Reino, contagiado con coronavirus

El secretario xeral de Podemos Galicia y diputado en el Congreso, Antón Gómez-Reino, ha comunicado esta mañana que ha dado positivo en la prueba de contagio del coronavirus.



El político ya llevaba seis días en cuarentena, trabajando desde casa. En su cuenta de Twitter asegura que inició su confinamiento el pasado jueves tras haber estado en contacto con personas ya infectadas y diagnosticadas.





Tras 6 días de cuarentena veño de dar positivo na proba do #Covid_19.



Continúo traballando desde casa e pronto para seguir, como ata agora, TODAS as prescripcións sanitarias para frear a expansión do virus.



Imos superar esta crise unidas, sen deixar a ninguén atrás.

ABRO FIO????