Un vigués en Suiza, "alucinado" con la inacción del país helvético

"Estoy alucinando, es increíble, no es normal que con una situación tan grave estén como si no pasara nada". Es lo que declara a FARO Diego Fernández, biólogo vigués de 33 años, que se encuentra en Suiza, donde se registran 2.200 casos de Covid-19 y 14 muertos.



Con una población similar a la de Andalucía (8,5 millones de personas), Suiza multiplica por cuatro el índice de infectados de esta comunidad española. Además, el país centroeuropeo se sitúa muy cerca del norte de Italia, epicentro de la pandemia en Europa. Pese a ello, las autoridades helvéticas no han tomado aún medidas drásticas y solo aconsejan mantener distancias entre las personas, algo que no se está cumpliendo.

"Aquí se lo están pasando por el forro, y eso que tienen más infectados por habitante que España -comenta Diego Fernández-. Me recomiendan trabajar desde casa, pero no me obligan a permanecer en ella", añade el joven vigués, que recuerda que Suiza es una confederación "sin un gobierno fuerte" y que cuenta con un sistema de seguridad social privado.

"Acabo de ir a correr -contó ayer a FARO-, sintiéndome medio culpable por hacerlo, y me he alejado de la gente. He visto familias haciendo picnic y las terrazas llenas, más que un día de verano. Y ni una sola mascarilla. La gente estaba riéndose, andando en bici, los niños con los abuelos? Mis amigos me han dicho hoy si voy a jugar al fútbol... Y eso que en términos relativos están peor que España", denuncia.