Galicia aplazará operaciones y consultas en hospitales para combatir el coronavirus

El estado de alarma decretado para contener la propagación del coronavirus SARS-CoV-2 afectará drásticamente no solo a la vida de la ciudadanía y la economía, sino al funcionamiento de la administración en todos los ámbitos y servicios públicos. La Xunta suspenderá parte de la actividad hospitalaria ordinaria para ampliar los medios destinados a los afectados por COVID-19, paralizará los plazos de trámites administrativos, limitará a la presencia en colegios e institutos a un miembro de la dirección y enviará a su casa a los funcionarios que puedan trabajar de forma telemática.



El presidente del Ejecutivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo, avanzó ayer la ampliación de restricciones que se aplicarán en la comunidad tras participar en la videoconferencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los responsables de todas las autonomías para coordinar la respuesta a la emergencia que ha motivado la declaración del estado de alarma.

| Sanidad. "Vamos a reprogramar la atención sanitaria ordinaria en los hospitales, tanto de consultas, como de pruebas diagnósticas y cirugía, para dejar espacio, camas y tecnología a disposición de posibles contagios", expuso Feijóo en una rueda de prensa telemática.

Galicia sigue con una tasa de contagios menor que la media estatal, pero el pico de enfermos todavía no se ha alcanzado, según la previsión de la administración. Las necesidades sanitarias exigen más medios y la Xunta ha informado ya a la Consellería de Sanidade que "tiene a su disposición créditos de la comunidad para la contratación de personal". "Necesitamos más personal, desde el pasado viernes hemos ido teniendo cada vez un mayor incremento de contagios", reconoció el titular de la Xunta.

| MIR. Feijóo avanzó que ha reclamado al Gobierno central permitir que los médicos internos residentes (MIR) y farmacéuticos de último año reciban la autorización para ejercer como especialistas, dando por descontados los últimos meses que les restaban para ello. El Ministerio de Sanidad ayer autorizó la contatación como especialistas a quienes hubiesen aprobado sus pruebas, pero no hubiesen logrado plaza.

| Profesores. La Xunta varió de nuevo su criterio y eximió a todos los docentes y personal no docente de acudir a sus puestos de trabajo. Todos impartirán clases por internet o el método que estimen oportuno durante al menos las dos próximas semanas. Solo deberá personarse en colegios e institutos un miembro de la dirección: director, jefe de estudios o secretario. Podrán turnarse. En los centros con menos de seis aulas no tendrá que acudir nadie.

| Funcionarios. La administración impondrá desde hoy el teletrabajo para el personal autonómico. En caso de que no pueda optarse por esa modalidad, el personal afectado deberá permanecer en su vivienda localizable y sus tareas quedarán suspendidas, salvo en casos de puestos "esenciales", como seguridad, pago a proveedores o directivos.

| Parálisis administrativa. La Xunta suspender los plazos de tramitación de procedimientos administrativos como ayudas, concesiones o concursos públicos mientras se prolongue el estado de alarma.

| Autoridad. Feijóo aclaró que los presidentes autonómicos siguen siendo la máxima autoridad en sus respectivos territorios, subordinados a las órdenes del presidente del Gobierno, máximo responsable en un momento de excepcionalidad como el actual.

| No estigmatizar. Feijóo reconoció que no limitar antes los movimientos en España ha contribuido a la propagación del coronavirus, pero pidió unidad porque "no es el momento de ver qué se podía haber hecho". En este punto, reclamó "no estigmatizar" a los ciudadanos que desde comunidades como Madrid se desplazaron estos días pasados a puntos de la costa como las Rías Baixas, ignorando la recomendación de quedarse en casa, y recordó que cualquier ciudadano puede regresar a su lugar de residencia habitual. También pidió al Gobierno abordar con Portugal el cierre de fronteras.

Medidas de última hora

La Xunta también decidió a última hora de ayer, tras la reunión del centro de coordinación operativa, nuevas restricciones.

| Mayores. Las visitas a los centros de mayores y similares quedarán prohibidas, salvo "casos excepcionales" autorice la dirección de los mismos.

| Comedores sociales. Los comedores sociales y cocinas económicas deberán estar abiertos en su totalidad. Se organizarán turnos para que no acojan más de un tercio de su aforo al mismo tiempo

| Automóviles. No podrán abrir los concesionarios de automóviles, aunque sí se les permitirá ofrecer tareas de reparación. Galicia adopta las limitaciones comerciales establecidas a nivel estatal por el decreto que impone el estado de alarma. Las peluquerías cerrarán y solo atenderán a domicilio.

| Distancias. El personal de los negocios de alimentación y productos de primera necesidad tendrán que evitar las aglomeraciones de clientes y que estos mantengan al menos un metro de distancia.

| Peregrinos. La Xunta activa un servicio de acogida provisional en el Monte do Gozo de Santiago para peregrinos a los que haya sorprendido la emergencia y el cierre de negocios hoteleros y albergues. Se prohíbe cualquier actividad en el Parque de las Illas Atlánticas.