Bruno Calo Fernández: "La eficacia de las medidas dependerá de la concienciación sobre la gravedad de la crisis"

El doctor en Ingeniería Química gallego, posgraduado en la Universidad de Cambridge especializado en Industria farmacéutica y Executive MBA en London Business School, Bruno Calo Fernández, 'teletrabaja' estos días desde Cambridge, ciudad donde reside desde hace unos doce años. Con más de una década de experiencia en la industria farmacéutica en el área de finanzas corporativas y lector ávido de publicaciones científicas y socioeconómicas, sigue atento el día a día de la pandemia. Su visión personal de la crisis del Covid-19, alarmista desde el origen, se ha ido mostrando -no obstant-- más realista con el avance del virus.



- Si el coronavirus se propaga por Galicia, ¿qué incidencia tendrá en esta población tan envejecida?

- Las consecuencias en Galicia pueden ser similares a las de países europeos con similar perfil demográfico. La presión en el sistema de salud es inimaginable. España está por debajo de la media europea en camas de UCI por 100.000 habitantes y el Covid-19 va a poner una presión asistencial extra. Italia parece que ya empieza a mostrar carencias tanto de camas UCI como de respiradores y estamos solo al principio de la curva. Ten en cuenta que si atendemos a los datos de Italia, con toda la gravedad ahora mismo de la situación, en términos absolutos "sólo" se ha diagnosticado el coronavirus a un 0,04%. El estado de alarma implementado me parece adecuado para para reducir el pico de la curva, pero creo que las medidas debieron tomarse antes. Cada día de retraso implica ahora un esfuerzo extra durante el estado de alarma. Lo que más echo de menos tanto en España como en Italia es una estrategia de testeo de coronavirus similar a la de Corea, para poder así evitar la velocidad de contagio. Si no te testean, es muy probable que una persona sin síntomas siga contagiando, por eso no sería de extrañar ver como el estado de alarma tarde varios días en ayudar a desacelerar los contagios, por eso la gente tiene que afrontar esta guerra con mucha resiliencia mental y voluntad de proteger a los grupos de mayor riesgo.

- España está teniendo una progresión similar de la enfermedad que Italia, ¿se han adoptado las medidas con la suficiente relación como para no repetir errores?

-Creo que ahora mismo en España hay una pregunta sobre cuál va a ser la estrategia a medio- largo plazo. Ahora mismo hay tres tipos de estrategias en el mundo para hacer frente a esta crisis. En China, cuando el problema surgió en Wuhan hicieron algo muy mal que fue ocultarlo. Pero tan pronto como les vieron las orejas al lobo pusieron todos los recursos del país ahí: bloquearon Wuhan, una ciudad de 11 millones de habitantes que quedó totalmente cerrada para minimizar el número de muertos en el resto del país. Aquí no cerraron Madrid, y la gente se fue a Galicia o a Valencia

- La realidad social y el modelo de gobierno son radicalmente distintos.

-En Wuhan (China) la gente lo aceptó, no hubo revueltas ni nadie se quiso escapar. Pero allí es el gobierno quien tiene que aprobar el traspaso de un ciudadano de una provincia a otra; ya desde hace años tienen regulado el número de habitantes en cada ciudad. La otra estrategia es la de Corea, donde están empezando a ver los frutos con la desaceleración de contagios y muertes. Maximizar el uso de testeo, monitoreo de los ciudadanos a través de apps y el reparto de medios de prevención -por ejemplo, mascarillas para evitar más infecciones-. En el otro espectro parece que está Reino Unido, cuyo plan parece ser dejar infectarse al menos al 60% de la población manejando la curva de infección dentro de lo que puedan, intentando generar lo que se denomina "inmunidad de rebaño", estrategia que va a dejar potencialmente miles o cientos de miles de muertos, y de la que no hay todavía suficientes datos científicos para demostrar que puede funcionar con el Covid-19. Lo que mayor miedo me da de la estrategia de España, que se parece a la de China, es que no creo que vayamos a ver los números de contagios bajando en los próximos 5 días. Es más, probablemente siga subiendo. Habrá gente que porte el virus, no lo haya expresado y que contagie en los próximos cuatro días a sus familiares confinados en casa. Tenemos que estar preparados mentalmente y saber que esta batalla lleva tiempo. El gobierno va a tener la presión social de que el número de muertos va a empezar a subir, y la presión financiera de que las medidas económicas que se aprueben nunca van a parecer suficientes. De cómo seamos capaces entre todos de soportar estas diferentes presiones va a depender el éxito de la estrategia.

- ¿Cuánto tiempo sería necesario?

- Yo me temo que dos semanas no sean suficientes. Los únicos datos reales que se tienen ahora mismo son de Wuhan. Allí, con medidas mucho más extremas e incluso con la implementación de un sistema de monitoreo de los ciudadanos a través de los teléfonos móviles se tardó unos 50 días en vencer a la epidemia, aunque a partir de un mayor número de casos inicial. La cultura china aprecia muchísimo a la gente mayor (el grupo de mayor riesgo) y guardaron a rajatabla las cuarentenas. La gran pregunta a la que van tener que hacer frente España o Italia pronto es ¿y después de estos 15 días, cómo sigo? ¿Dispongo de la capacidad económica y la voluntad social para alargar el estado de alarma ese tiempo? ¿Está la gente preparada desde el punto de vista social y psicológico? Obviamente, el tejido empresarial va a sufrir un impacto económico muy fuerte, y todo el país tiene que estar mentalizado que esto es inevitable. La estrategia de China fue 'we will win', nosotros ganaremos esta guerra, cueste lo que cueste. La estrategia del Reino Unido lamentablemente parece ser la opuesta, "We have already lost this war", ya hemos perdido la guerra. Han aceptado que es una pandemia y advierten a la población de que va haber miles, o cientos de miles de muertos. "Prepararos para despediros de seres queridos antes de los esperado", dijo Boris Johnson, y esperan que como mínimo un 60% de la población se infectará en los próximos meses. España e Italia están intentando vencer al virus de la misma manera que lo hizo China, y debemos sentirnos orgullosos. El devenir de estas dos semanas va a ser determinante para generar esperanza de que sí se puede ganar esta batalla y de que el estado de alarma, a pesar de sus altísimos costes económicos y sociales, es capaz de salvar decenas de miles de vidas. España aún tiene una oportunidad de evitar una potencial debacle humanitaria, depende de nosotros ahora ser capaz de materializarla.

- España y Reino Unido están afrontando la crisis de un modo radicalmente opuesto.

-Para mí, como estrategias de gobierno, las más interesantes son las de Corea, Singapur y China. Desde mi punto de vista, el mayor problema de esta crisis es que no hay una política común global para tratar la epidemia. Las respuestas gubernamentales son una función de tres variables: velocidad de la infección por número de casos en el país; capacidad económica del país para hacer frente a la crisis a través de ayudas financieras y concienciación ciudadana/ resistencia a la fatiga para estar en cuarentena un tiempo indeterminado. China tuvo la gran ventaja de que su sistema autoritario le permitió sacrificar a la ciudad de Wuhan poniéndola en completo estado de sitio, la fortaleza de su economía le permitió mantener este estado por cincuenta días y reutilizar compañías de manufactura estatales para producir material sanitario. El comportamiento de sus ciudadanos fue ejemplar con la idea común de vencer la epidemia. Nosotros quizás no tengamos la fortaleza de su economía, pero hemos implementado el estado de alerta con un número menor de casos totales que el que tenían ellos, ahora todo queda en manos de la generosidad social para ganar esta guerra. Es una guerra diferente, pero la gente se debe concienciar de que estamos en una guerra. Tal y como predijo Bill Gates después del brote de ébola en 2014, "si algo tiene el potencial de matar a millones de personas en las próximas décadas, es más probable que sea un virus que una guerra".