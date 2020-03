Por qué no es necesario comprar papel higiénico para el coronavirus.

La alarma por el coronavirus ha provocado este sábado escenas de tensión en supermercados madrileños, debido a la actitud violenta de algunos clientes golpeando las lunas para apremiar a los empleados a abrir. La masiva afluencia a los establecimientos de productos alimentarios está siendo una tónica en muchas otras poblaciones, augurando estantes vacíos al final de la jornada. Y, entre los productos estrella de los consumidores estos días ha estado, sin duda, el papel higiénico.



Las fábricas catalanas de papel higiénico y de cocina han tenido que incrementar su producción ante un aumento repentino de la demanda debido al coronavirus, que ha llevado a algunos supermercados a agotar sus existencias.



"La demanda de nuestros productos ha aumentado recientemente, pero nuestra empresa cuenta con planes de continuidad del negocio para garantizar el suministro de productos", han señalado a Efe fuentes de la multinacional sueca Essity, que tiene su sede en Catalunya en Sant Joan Despí (Barcelona).



Sin efectos sanitarios

Mi supermercado alemán hoy sábado. Había de todo (fruta, carne, bebida, lacticinios...), pero ni un sólo rollo de papel higiénico. Me han dicho que es por el pánico al coronavirus. ¡Admirable nación que, en caso de emergencia, considera prioritario limpiarse el culo! pic.twitter.com/FheEQ7DQFR — Fernando Aramburu (@FernandoArambur) March 7, 2020

Humor en las redes

Recopilación de memes de papel higiénico que me ha hecho mucha gracia ?? pic.twitter.com/lQCVn0XTmL — ??? #CuarentenaDibujando (@ire_a_fabricar) March 13, 2020

Lo del papel higiénico y el gran meme nacional que ha surgido es, sin duda, lo mejor de la cuarentena https://t.co/WiM1zzFd9B — Redons (@Dr_Redons) March 14, 2020

El papel higiénico en el mercadona de mi pueblo pic.twitter.com/ziNfRPfybx — Sunset ? (@MrSunsetGH) March 14, 2020

Según fuentes de Caprabo, los productos cuyas ventas más se han disparado son los básicos de la despensa, como aceite, judías, lentejas y, en general, los productos enlatados de larga duración. Otros de los artículos que también están teniendo una gran demanda son los de, como el papel higiénico, lejía o geles desinfectantes.Incluso el escritor Fernando Aramburu, autor del 'best-seller' '', ha dejado constancia en su cuenta de Twitter del desabastecimiento de este producto en su supermercado, un fenómeno que no solo se ha producido en España, sino también en muchos otros países.Aunque el papel higiénico no tiene ningún efecto sanitario ni preventivo contra el coronavirus, expertos en hábitos de consumo señalan que, al ser un producto de higiene, comprarlo hace sentir a la gente más aliviada ante una situación de crisis. Otros afirman que, como su ausencia en lasse nota más debido a que abulta mucho, la gente reacciona comprando más. Según apuntan los psicólogos, representa el control, porque se usa para ordenar y limpiar.La insólita escena vista estos últimos días con españoles empujando carritos de la compra cargados de rollos de papel higiénico ha inundado las redes de. Desde los que han podido montar un particular trono en su retrete porque fueron los primeros en acabar con las existencias en el supermercado hasta aquellos que lo están disfrutando como si de un jamón pata negra se tratara, pasando por los ciudadanos que están apostando por nuevas recetas.