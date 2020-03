Miguel López Crespo: "Los responsables de las estanterías vacías en algunos súper somos nosotros mismos"

Lo primero que piensa Miguel López cuando conectamos con él vía telefónica para esta entrevista, es en "hacer un llamamiento a la calma". "Hay que comprar 'con sentidiño', por favor", expresa el secretario general de Unión de Consumidores de Galicia. Los supermercados y tiendas de productos de primera necesidad estarán abiertos pese a la situación de alarma sanitaria que vive Galicia (y España) ante la expansión del coronavirus. La imagen de lineales de supermercados vacíos, sobre todo de ciertos productos como puede ser el papel higiénico, recorren las redes sociales y parecen generar un efecto contagio difícil de explicar. Las instrucciones de permanecer en casa durante 15 días, los escolares sin clase en este tiempo y los establecimientos de hostelería cerrados han provocado compras en grandes cantidades, en muchos casos, algo que está desestabilizando el sistema logístico. Las autoridades sanitarias españolas aseguraron ayer, con las últimas medidas tomadas, que la distribución de productos básicos está garantizada.



-¿Qué sensación tiene en estos momentos?

-Lo primero que me sale es apelar a la responsabilidad individual y hacer un llamamiento a la calma. Como ciudadanos debemos acatar las instrucciones que se nos dan desde las administraciones públicas y sanitarias.

-Serán semanas complicadas, teniendo en cuenta que las previsiones apuntan a abril como pico del problema...

-Creemos que será más importante de lo que estamos viviendo hoy. Por eso tenemos que intentar con nuestro comportamiento, cada uno de nosotros, que el virus no se extienda de una forma tan drástica, para evitar así el colapso de los centros de salud y que puedan ir atendiendo todos los casos con cierta normalidad. Tenemos que pensar en el conjunto de la sociedad, no solo en nosotros.

-Se han visto estos días comportamientos un tanto 'compulsivos' en los supermercados.

-Sí, lo observo con cierta sorpresa también. Hay que evitar hacer acopio de productos. Las tiendas van a estar abiertas. No tiene sentido llevarse grandes cantidades de productos porque eso es precisamente lo que puede llevarnos a problemas de abastecimiento. Por eso llamamos a la calma, a ser responsables. Aunque se lleguen a establecer medidas de restricción, por ejemplo, controlar el número de personas que acceden a un lugar para comprar, y evitar así aglomeraciones, va a estar controlado. Y la llegada de productos también.

-¿Compras injustificadas en muchos casos?

-Diría que sí. El acopio de productos es algo injustificado. Y en el momento que adquirimos un volumen desorbitado de ciertos productos estamos abriendo una puerta a una situación no deseada: que otras personas no los encuentren y tengan que esperar. Es decir, no estamos pensando en el bien de la ciudadanía, ni contribuyendo a salir de esta situación de un modo lógico y con cierta tranquilidad. De todos modos, el comportamiento está siendo desigual; estas imágenes de supermercados con lineales vacíos de ciertos productos no está pasando en todos, pasa en algunos. Esas imágenes también pueden generar un comportamiento por imitación en otros consumidores.

-¿Con qué productos está ocurriendo?

-Con el papel de baño y celulosa en general, que no conseguimos explicar, en este caso. Ocurre también con jabones varios, debido a la necesidad de lavarnos las manos, como indican las autoridades sanitarias. Y después, con productos para consumo tipo leche, pasta, arroz, salsa de tomate... y alguna conserva también.

-¿Ha supuesto ya algún problema?

-Nos hemos puesto en contacto con distribución. El problema es de carácter logístico: de la capacidad de llevar la mercancía de los puntos de almacenaje a las tiendas al ritmo al que se está consumiendo. Esta parte se está viendo desbordada. Tienen que hacer el triple o diez veces más en muchos casos para que llegue la mercancía para reponer los lineales. Que no haya ciertos productos en ciertos estantes no significa que se haya acabado el producto sino que está pendiente de reposición por esto que estoy explicando. Los responsables de que haya lineales vacíos en los súper somos nosotros mismos. Nuestro propio comportamiento es el que puede generar el problema, me refiero a si llega a darse un problema de abastecimiento, de ahí la llamada a la calma y al sentido común en el consumo. Se puede salir a comprar puntualmente, así que evitemos hacer acopio.

-¿Las superficies están desbordadas también con los pedidos a domicilio?

-Es que se han incrementado muchísimo. Puede ser que tarde un poco más en llegar o algunos no puedan coger más pedidos a partir de una cantidad. Es una nueva situación y hay que tener paciencia.

-¿Qué aconseja?

-Planificar la compra. No hay ningún argumento para poner en duda la capacidad o el stock de productos. Entonces, considero que no se debe coger todo de una vez. Y pensar que se puede acudir a la tienda o a la superficie comercial puntualmente.