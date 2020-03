Si estoy infectada, ¿puedo dar el pecho?

La evidencia científica sobre este nuevo coronavirus es escasa y la mejor referencia es la experiencia en China. Parece que a través de la leche materna no se contagia el virus. El SARS, por ejemplo, no se encontró en ella. Los organismos internacionales coinciden en que no queda claro que de forma generalizada haya que separar al bebé de la madre, pero recomiendan extremar precauciones. Todos los casos los debe analizar un médico de forma individual.



| OMS. "...Teniendo en cuenta los beneficios de la lactancia y la escasa relevancia de la leche materna en la transmisión de otros virus respiratorios, la madre puede seguir dando el pecho, si bien se aconseja que se ponga mascarilla cuando esté cerca del lactante y que se lave muy bien las manos antes de tocarlo".

| Unicef. "...Si una madre está muy enferma, es recomendable que se extraiga la leche para dársela al bebé en una taza y/o con cuchara limpia, siguiendo en todo momento las mismas medidas de prevención de la infección".

| Asociación Española de Lactancia Materna. "(Las autoridades sanitarias) recomiendan mantener el contacto madre-hijo, así como la lactancia materna en casos de madres infectadas, extremando las precauciones".