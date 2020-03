Francia endurece las restricciones tras duplicarse los infectados en 72 horas

El primer ministro francés, Édouard Philippe, ordenó ayer el cierre de todos los establecimientos abiertos al público "no indispensables" ante una aceleración de la difusión del COVID-19 en las últimas horas que atribuyó a que no se respetan las consignas oficiales. En las últimas 72 horas, Francia duplicó el número de afectados, que al cierre de esta edición eran 4.500, según las cifras oficiales, que revelan también 91 muertos, doce más que la víspera, y 300 pacientes en estado grave. El jefe del Gobierno aseguró que "las primeras medidas adoptadas para limitar las reuniones han sido imperfectamente aplicadas", lo que ha llevado a "una aceleración de la difusión del virus y, en ciertos territorios, a un aumento del número de personas en reanimación".



A partir del día de hoy solo podrán abrir en el país tiendas de alimentación, farmacias, gasolineras, bancos y estancos y kioscos de prensa, indicó el primer ministro en una comparecencia ante los periodistas, en la que anunció el cierre de bares, restaurantes, discotecas, cines y otros comercios no indispensables. El director general de Sanidad, Jérôme Salomon, señaló que se mantienen abiertos los transportes públicos aunque disminuirá su frecuencia, al tiempo que hizo un llamamiento a los ciudadanos a limitar los desplazamientos, sobre todo los interurbanos.

Philippe aseguró también que se mantienen las elecciones municipales que hoy vivirán la primera vuelta, porque los expertos científicos no les han aconsejado suspenderlas.