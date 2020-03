El Covid-19 en embarazadas puede ser más "severo" pero no son casos de "máximo riesgo"

En el Hospital Álvaro Cunqueiro permanece ingresada la primera embarazada del área sanitaria viguesa que ha dado positivo en las pruebas del coronavirus. No siendo un grupo de "máximo riesgo o diana", el jefe de Ginecología y Obstetricia del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), Carlos López Ramón y Cajal, explica que hay que vigilarlas en el hospital. Insiste en que, para ellas, la recomendación es la misma que para el resto de la sociedad: "Hay que quedarse en casa, estamos en guerra".



| ¿Tiene repercusión en el feto? Según lo que se ha podido observar en la población china, el doctor explica que "los niños nacen en buenas condiciones". Las informaciones disponibles parecen indicar que el virus no traspasa la placenta.

| ¿Cómo afecta el virus a las embarazadas? Durante la gestación, las embarazadas tienen las defensas algo más bajas de lo habitual, de ahí que si se contagian de alguna enfermedad como, por ejemplo, una neumonía "suelen ser procesos más severos", según explica el ginecólogo. De todos modos, por la experiencia que permite el país asiático, se ha visto que "aún siendo población de riesgo, no son de máximo riesgo o diana" y no han tenido "graves problemas.

| ¿Hay diferencia según el trimestre de gestación? Sí. Cuanto más avanzado está el embarazo, "más problemático" puede ser el contagio del nuevo coronavirus porque ya solo el tamaño de la barriga hace que sea más dificultoso respirar.

| ¿Habrá diferencias con los casos vistos en China? El doctor López Ramón y Cajal llama la atención sobre el hecho de que "las embarazadas en España tienen más edad que en China", por lo que hay que estar pendientes a si esta característica puede cambiar el pronóstico de estos casos.

| ¿Cómo se actuará con las gestantes que den positivo? Se extremarán las precauciones "con vigilancia y sentido común". Se ingresará a todas las embarazadas que arrojen resultados positivos en los test PCR que detectan la Covid-19 y se les irá personalizando la atención en función del caso.

| ¿Qué se recomienda a las futuras madres? Lo mismo que al resto de la población: no salir a la calle y extremar las precauciones. "Quedarse en casa es una obligación, esto puede ser una catástrofe sanitaria si no respetamos esto", subraya el jefe de Ginecología del Chuvi, que estima que podría fallecer entre "el 10 y el 15% de la población". Lo equipara a un escenario de guerra". "No existe nada que pueda parar este virus", subraya y advierte de que si llegan muchas pacientes tendrían problemas para atenderlas a todas. Por ello, hace un llamamiento a la responsabilidad de todos. "No hay sistema sanitario que soporte esto, a no ser que la cadena de contagios sea lo más lenta posible y eso solo se puede contener sin salir de casa. Nuestro sistema podrá absorberlo si la sociedad se lo toma en serio", concluye.