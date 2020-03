La Xunta cierra bares, restaurantes, cines, centros comerciales y locales de ocio

Solo un día después de aprobar la Xunta sus primeras restricciones y prohibiciones generales a la ciudadanía para intentar frenar la escalada de la epidemia, el Gobierno gallego le dio ayer otra vuelca de tuerca redoblando la intensidad del blindaje. En un Consello extraordinario celebrado a media tarde decretó el cierre -ya vigente desde esta pasada medianoche- de bares, restaurantes, cines, locales de ocio y de juego o comercios, permitiendo que sigan abiertas las tiendas de alimentación, gasolineras o farmacias. En la misma reunión, el Consello declaró la situación de emergencia sanitaria en Galicia, lo que supone eliminar el límite de gasto para atender la crisis del coronavirus, y el propio presidente, Alberto Núñez Feijóo, asume el mando en la coordinación de todo el operativo.



| Duración de las restricciones. Las nuevas medidas tendrán una vigencia de 14 días, si bien hoy podrán sufrir cambios en función de lo que determine el Estado de Alarma que aprobará el Gobierno central en un Consejo de Ministros también extraordinario, pero solo sí son más contundentes aún.

| Cierre de negocios. La lista de negocios afectados por el cierre es amplia. Los primeros -por el número de personas que los usan-, bares, restaurantes y cafeterías, aunque podrán seguir prestando servicios de envío a domicilio o recogida en local, siempre que se mantenga una distancia de seguridad para evitar contagios y que la permanencia en el establecimiento debe ser "la estrictamente necesaria", según precisó Feijóo al terminar el Consello. No están afectados por esta medida los servicios de restauración de los hoteles, siempre que solo sirvan a clientes, y de los establecimientos de instalaciones de servicios públicos. Pero sí se cierran centros comerciales -salvo la parte de alimentación- cines, teatros, salas de juego, locales de ocio, auditorios, discotecas, pubs, piscinas, gimnasios, los albergues del Camino de Santiago, recintos feriales, pabellones deportivos o furanchos.

| Establecimientos abiertos. Su tipología es más bien reducida. Podrán abrir los comercios minoristas de alimentación y primera necesidad, como fruterías, carnicerías, pescaderías, panaderías, farmacias, gasolineras, kioskos y tiendas de alimentación, tanto sin son locales independientes como si están en centros comerciales.

| Funerales. Se limita a un tercio del aforo el máximo de personas que pueden acudir a los tanatorios y los séquitos en los funerales, en todo caso, no podrán superar las 25 personas.

| Emergencia sanitaria. Que la Xunta haya declarado la situación de emergencia sanitaria significa que pasa a asumir también la coordinación y tutela de los hospitales privados y que puede modificar los programas de intervenciones quirúrgicas y consultas en función de los objetivos. Pero además elimina el límite de gasto presupuestario para atender todas las contingencias sanitarias derivadas de la crisis del coronavirus.

| Centros industriales. Los centros de producción industrial no están afectados por restricción alguna. Feijóo declaró que "no parece razonable" por el momento, aunque se planteó, pero que una decisión de este calado debería tomarse en todo el Estado de forma unitaria para no forzar situaciones discriminatorias.

| Compensaciones por cierre. La Xunta no prevé indemnizaciones por el cierre de negocios al tratarse de una crisis nacional. Se están estudiando, en todo caso, la devolución de algunas tasas de determinados servicios de la administración.

| Transporte. Tampoco hay, al menos de momento, ninguna medida que limite la movilidad en Galicia más allá de recomendar a embarazadas y otros colectivos de riesgo que no utilicen el transporte público colectivo.