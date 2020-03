"Si tú no puedes, yo cuido a tus niños gratis"

El cartel de una gallega estudiante de Relaciones Laborales en Madrid, Camila, en el que ella y sus compañeras de piso se ofrecían a cuidar de los alumnos sin colegio cuyos padres no pudiesen conciliar o teletrabajar, se hizo viral y prendió una mecha de solidaridad que también se extendió a Galicia, tras conocerse la suspensión de las clases.



Decenas de estudiantes y, sobre todo mujeres desempleadas, se están ofreciendo voluntarias para cuidar a niños y niñas. Es el caso de un grupo de Facebook en el que ya hay varias muestras de solidaridad de Vigo y su área. "Ante la suspensión de las clases en Galicia y la casi obligatoriedad de encierro doméstico para los peques, me ofrezco gratuitamente a echar una mano unas horas, a cualquier familia que viva por el centro de Vigo (preferentemente) y que no tenga opción de canguro, familiar o allegaddo para hacerse cargo de ellos, en el caso de que sus padres no puedan estar por motivos laborales", capitaneó una viguesa de 46 años. La inciativa contó con un respaldo en unas horas de centenares de apoyos. A ella se sumaba la también viguesa Yolanda P.A., cuidadora de ancianos en un geriátrico pero actualmente de baja. "Tengo mucho tiempo libre; aquí estoy para esos padres que lo necesiten", indicó en su página Yolanda. Luego, reconoció a FARO que los tímidos contactos no se tradujeron en ninguna demanda concreta.

Sorprende que toda esa oleada de solidaridad y miles de apoyos en redes no se tradujese en ningún contacto cerrado a lo largo del día para ayudar el próximo lunes. "Hola, soy Marta, vecina de la urbanización, tengo 18 años y debido al cierre de colegios, si alguien necesita que se hagan cargo de sus hij@s durante este período de tiempo, pónganse en contacto conmigo", escribió otra escolar en otro portal de Vigo.

Y, a medida que pasaban las horas, la situación se volvía más paradójica y contradictoria. "Yo a un niño no lo dejo con un desconocido ni pagando", criticaba otro usuario. Crecían las opiniones de quienes consideraban irresponsables las redes tejidas virtualmente. En otras webs de anuncios, algunos se aprovecharon para hacer 'promoción' de sus cuidados, pero de pago.