Preocupación en alumnos de 2º de bachillerato y FP

Entre los alumnos de 2º de bachillerato y los de FP están hay incertidumbre por las repercusiones que pueda tener la suspensión de clases. Los alumnos de este curso de bachillerato del Mariano, que tendrán clases telemáticas como una de las alternativas, reconocían ayer tener miedo de no poder hacer frente a los exámenes, que se les concentrarán a la vuelta de este paréntesis lectivo forzado, o completar el temario que exige la selectividad, programada para los días 9, 10 y 11 de junio.



Por su parte, los alumnos de FP no podrán examinarse de los finales de recuperación, que eran la semana próxima, ni empezar sus prácticas en empresas. "Están preocupados porque no podrán completar su formación", dice una docente del centro Mendiño.