Odile Rodríguez de la Fuente: "Mi padre fue un visionario y sigue siendo inspirador"

Su pasión por la naturaleza le viene de familia. Odile Rodríguez de la Fuente (Madrid, 1973) es la hija menor del recordado ambientalista Félix Rodríguez de la Fuente. Coincidiendo con el 40.º aniversario de su muerte, el 14 de marzo de 1980 en un accidente de avioneta en Alaska, Odile publica Félix. Un hombre en la tierra (GeoPlaneta), donde recoge el legado de su padre.



- ¿Qué siente al ver que su padre sigue siendo tan especial?

--Que su mensaje fue muy importante en su época y sigue siéndolo, desafortunadamente.

- ¿Desafortunadamente?

-Sí, porque no hemos avanzado mucho en ese sentido. Hemos mejorado, porque la conciencia ambiental está más extendida y por primera vez tenemos una vicepresidencia de Transición Ecológica, pero los retos están ahí. Seguimos teniendo una mentalidad muy materialista y productivista y una relación de explotación con el medio. Este libro es de suma actualidad. Mi padre fue un visionario y sigue siendo fuente de inspiración.

- Curiosamente, nació y murió el mismo día, el 14 de marzo, una peculiaridad que comparte con personajes míticos como Ingrid Bergman o Franklin Roosevelt.

---Sí. La propia vida de mi padre fue muy curiosa, como la de un personaje de ficción. Tiene tantas singularidades que parece que alguien las haya inventado.

- Detálleme alguna.

---Por ejemplo, no se escolarizó hasta los 10 años y vivió una infancia libre y montaraz, como él decía. Estudió Medicina pero decidió no ejercer, y resucitó el arte de cetrería. Se convirtió en muy popular con sus documentales. Tenía más audiencia que el fútbol en la España de los 70.

- Usted es la principal divulgadora de su legado. ¿Qué es lo más importante que nos dejó?

---Las incontables personas a las que de alguna manera tocó con su mensaje, las vocaciones que despertó y cómo eso se convirtió en una onda expansiva, porque su mensaje y legado han crecido.

- ¿Qué cuenta en el libro?

-Realmente, el libro es de mi padre. Yo he escrito las introducciones y marcado los ejes de su carácter y su visión, pero el 90% de esta publicación es él, sus reflexiones, sus pensamientos... He revisitado toda su obra, tanto la radiofónica como la televisiva y la editorial, charlas e incluso sus cartas, y he extraído su espíritu y su carácter.

- ¿Sobre qué problemas alertó?

--Ya denunció que estábamos amenazando seriamente el equilibrio entre lo vivo y lo inerte, y que todo lo que le estamos haciendo al medio natural nos iba a pasar factura, como así ha sido. Mi padre habló de que la Humanidad sería capaz de conectarse de forma instantánea y global en el tiempo y compartir cultura y conocimiento, lo que hoy en día conocemos como Internet. También habló de la cultura del engaño y la manipulación, y destacó la importancia de formarse en diferentes disciplinas para poder desarrollar un criterio propio.

- Su padre era un apasionado de la cetrería y los lobos. ¿Comparte esta afición?

-Me encantan las aves de presa, pero la cetrería es muy sacrificada y no la practico, aunque la entiendo y la respeto. Con los lobos tengo una gran conexión, pero quizá tengo una relación más íntima con el campo. Me encanta la agricultura y vivo en un pueblo de la provincia de Guadalajara desde hace una década, cuando nació mi primer hijo. Necesito pisar la tierra, oler el campo, ver las estrellas y el paso de las estaciones. Si no, me marchito.

- Presentadores vinculados con la naturaleza, como Frank de la Jungla y Jesús Calleja, ¿tienen algo en común con su padre?

---Sí. Los dos son auténticos, son ellos mismos y tratan de difundir lo que les encanta. Los conozco personalmente y ambos me han dicho que hacen lo que hacen gracias a mi padre.

- Él llegó a concebir un mundo donde el ser humano viva en armonía con la naturaleza y consigo mismo. ¿Es posible?

--Yo creo que sí. Soy humanista y confío ciegamente en el ser humano. Nos reconciliaremos con nuestra esencia. Hemos de tocar fondo de verdad para reaccionar y darnos cuenta de que lo único importante es la vida.