Hospitales privados en Galicia se niegan a realizar pruebas a demanda de particulares

Hospitales privados en Galicia, como los del grupo Vithas, HM Quirón y Povisa -aunque este trabaja también en concierto con la sanidad pública- aseguran que no realizan el test de diagnóstico de coronavirus a demanda particular. Hace unas semanas, sí se hacían en algunos centros de Vigo y España. Las directrices proceden de la dirección de las centrales hospitalarias, en un esfuerzo por unificar protocolos con la sanidad pública. No obstante, en alguno de los casos matizan que sí realizan las pruebas a sus asegurados, cuando presentan síntomas. La medida llega después de que saltase a la luz que varios hospitales madrileños estaban haciendo comprobaciones por unos 300 euros cada test a personas asintomáticas o que se encontraron con los servicios sanitarios de la capital saturados. Otras fuentes también reconocen que desde Vigo llegaron a enviarse algunos de esas pruebas a un laboratorio de referencia de Valencia.



Aun así, si una prueba realizada previo pago da positivo, el centro notificaba el caso a las autoridades sanitarias y de Salud Pública.

Las llamadas telefónicas por consultas han ido in crescendo. Los criterios del protocolo del Ministerio de Sanidad son: tener síntomas, haber viajado a zonas de riesgo o estar en contacto estrecho con un caso positivo.

Hasta hace unos días, se ofrecían diagnóstico del coronavirus mediante la técnica PCR (reacción en cadena de la polimerasa) a personas sanas o asintomáticas. También en EE UU, donde la pandemia ya se ha cobrado treinta y siete muertes, las facturas que llegan a los domicilios de personas que no cuentan con seguros médicos ascienden a 3.200 dólares -2.800 euros-.

Desde el hospital Vithas Nuestra Señora de Fátima una fuente médica indica: "Tenemos que tirar del carro hospitales públicos y privados". "Si la epidemia se desarrolla bruscamente, va a haber una mortalidad altísima debido al envejecimiento poblacional de Galicia, así que debemos de estar preparados en las Unidades de cuidados intensivos", reconocen. Sanitarios consultados también confiesan "una tensión tremenda" pero se muestran confiados en las gestiones y protocolos preventivos.

"Hay una coordinación total entre hospitales públicos y privados en Galicia", insisten desde otro centro privado. "Vamos a intentar que la curva sea lo más plana posible para que no explosionen las urgencias", indica un catedrático de Microbiología al respecto del crecimiento de casos.

El director de uno de los laboratorios consultados asegura que no se "puede ir por libre" y que el material reactivo de la prueba del coronavirus llega de Corea, por lo que conviene optimizar los recursos, ya que son limitados.

El Ministerio de Sanidad y el propio Sergas insisten en que cualquier individuo con síntomas y que haya estado en contacto con casos positivos o haya viajado a zonas de riesgo puede (y debe) ser atendido en la red pública.