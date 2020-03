El coronavirus se contagia por personas sin síntomas en la mayoría de los casos

Un gran porcentaje de infecciones por coronavirus se producen por personas infectadas recientemente por el virus y que no muestran todavía síntoma alguno. Es lo que muchos científicos sospechaban y una de las características que han permitido la propagación mundial de este nuevo virus, el SARS-CoV-2. Así lo demuestra un análisis de infecciones llevado a cabo en Singapur y en Tianjin, China: dos tercios y tres cuartos de los pacientes de estas ciudades, respectivamente, cogieron el coronavirus de otras personas que lo estaban incubando, pero eran todavía asintomáticas. Según este estudio, aún en revisión, la capacidad de contagio se activa entre 4 y 5 días después de haber contraído el virus.



El descubrimiento, publicado por el prestigioso diario británico "The Guardian", significa un gran revés para la lucha contra la enfermedad: se confirma que aislar a las personas cuando empiezan a sentirse mal, no antes, es mucho menos efectivo para ralentizar la pandemia de lo que se esperaba.

Steven Riley, profesor de dinámica de enfermedades infecciosas en el Imperial College de Londres, ha dicho a "The Guardian". que "esta es una de las primeras cosas de las que nos preocupamos cuando surgió el brote". Este experto, que no participó en esta investigación, añadió que los científicos tenían la esperanza de que esta característica del Covid-19 no se confirmara.

Intervalo de generación

Investigadores en Bélgica y los Países Bajos se basaron en datos de brotes en Singapur y Tianjin para determinar el "intervalo de generación" para el Covid-19. El intervalo de generación es el tiempo que transcurre entre que se infecta una persona y puede infectar a otra. La cifra sirve para estimar la velocidad a la que se desarrollará un brote.

El intervalo medio de generación fue de 5.2 días en el grupo de Singapur y 3.95 días en el grupo de China, según este análisis, que se está revisando en una revista de enfermedades infecciosas. Los científicos continuaron calculando qué proporción de infecciones probablemente se propagó de personas que todavía estaban incubando el virus y aún no habían desarrollado síntomas.

Hay incertidumbres en las cifras porque los científicos no tenían información precisa sobre quién infectaba a quién en los dos grupos de enfermedades. Pero incluso las estimaciones más bajas muestran que hubo una transmisión sustancial de coronavirus de personas que aún no habían enfermado.

En el grupo de Singapur, entre el 45% y el 84% de las infecciones parecen provenir de personas que incubaban el virus. En China, las cifras oscilaron entre el 65% y el 87%.

Tapiwa Ganyani, investigador del equipo, dijo que los números sugieren que aislar a las personas enfermas no sería suficiente para calmar el brote. "Es poco probable que estas medidas por sí solas sean suficientes para controlar la epidemia de Covid-19", dijo. "Se requieren medidas adicionales, como el distanciamiento social", recalcó.

Esta investigación confirma lo ya apuntado por la directora de la unidad de enfermedades emergentes y zoonosis (dolencias transmitidas por animales) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Maria Van Kerkhove, que había apuntado que los datos preliminares mostraron que los pacientes arrojan más virus en las primeras etapas de la enfermedad, incluso cuando están presintomáticos. Un estudio separado que rastreó a nueve pacientes en Alemania concluyó que los niveles del virus podrían incluso estar disminuyendo cuando aparecen los síntomas.