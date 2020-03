El Apóstol no se libra de la cuarentena

Arriba, imagen del cierre de las puertas de la catedral de Santiago. A la derecha, un grupo de peregrinos que llegó ayer a la Praza do Obradoiro. // Xoán Álvarez

Aunque el Apóstol notaba ya hace unos días los efectos colaterales del coronavirus -los tradicionales abrazos quedaron vetados hace unos días reemplazados por asépticas reverencias-, a partir de ahora empezará a acusar también la soledad. Al menos la de turistas y peregrinos que suelen llenar las salas del interior de la catedral, porque los obreros seguirán trabajando en la reforma integral en el templo y ayer también seguía accesible el Museo de la Catedral y el Pórtico da Gloria. Así lo trasladaron desde la Fundación Catedral, que clausuró la entrada a la seo, algo excepcional a lo largo de la historia de la iglesia, a las doce de la mañana, "atendiendo a las indicaciones de las autoridades sanitarias" y con el detalle de esperar a finalizar la misa en la Corticela, la única eucaristía que sobrevivía entre sus paredes durante la restauración.



Alejandro, de Jerez, y Óscar y Dani de Elche, ni siquiera fueron a "fichar", como ellos dicen, a la Oficina del Peregrino. Tan pronto como llegaron a Santiago tras completar en cinco días los 115 kilómetros desde Sarria y se enteraron de que la catedral iba a cerrar sus puertas "hasta nuevo aviso", se dirigieron "directamente" allí. No había grandes colas para acceder, como tampoco había señas de ningún tipo de masificación en la zona histórica de Santiago, que parecía una postal a la que hubieran borrado parte de los visitantes habituales en esta época del año, sobre todo en el Obradoiro.

"Somos el último turno", explicaba Alejandro antes de entrar, lo que consideró un "privilegio". No obstante, defendió la idoneidad de la medida: "Creo que está bien prevenir. Ante el coronavirus me parece correcto cerrar la catedral durante un tiempo". Con todo, concedió que es "una pena", sobre todo para quienes, como él, acuden en peregrinación a la ciudad.

Gaynor y Martin, turistas de Gales, no lo lograron. "Es decepcionante venir hasta aquí y no ver la catedral. Estábamos deseándolo". Sin embargo, su amiga Rhian sí lo consiguió y les consuela asegurando que las obras le quitan interés a la visita. "Tenemos que volver", señaló.

A Ana Virginia, peregrina venezolana residente en Barcelona, también la pilló el toque de queda. "Llegué cinco minutos antes y no me dejaron entrar", explicaba ayer ante otras puertas cerradas: las de la Oficina del Peregrino. O cerradas a medias, ya que tras una verja podía accederse a los formularios para consolarse con el plan B que habilita la Iglesia. "Por consejo de las autoridades sanitarias y por su seguridad, debe depositar su credencial dentro del sobre junto a la ficha con los datos solicitados. Su "compostela" será enviada contra reembolso a la dirección que usted indique", rezaba un letrero. "Yo me voy a arriesgar, la voy a mandar", explicó Ana Virginia.

Al no entrar, admitió que "se siente tristeza porque uno viene con la idea de cerrar con broche de oro", pero no está "decepcionada", sino "con ganas de volver". Porque se lleva la "sensación" del camino, una "experiencia que te llena de mucha calidez", y el coronavirus no ha empañado su entusiasmo en la ruta: "Es en lo último que hemos pensado". Para Óscar, la experiencia también demuestra que "el camino hay que hacerlo mínimo una vez en la vida".

Por ahora el camino no acusa el virus. Fuentes de la Catedral indicaban que es pronto para verlo: solo el jueves Santiago recibía 347 romeros.