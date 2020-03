Los mayores plantan resistencia al Covid-19

Con estoicismo. Así se toman la pandemia del coronavirus las personas mayores gallegos, que suponen el 25,16% de la población -en Galicia viven 666.900 personas mayores de 65 años, según datos del INE de 2019-. Son conocedoras del riesgo del SARS-CoV-2, causante del Covid-19, pero aseguran vivir la situación con calma, al menos, relativa. "Hay de todo, pero en general, la gente está tranquila, siguiendo las recomendaciones, al menos en los centros socioculturales", afirma José Piñeiro, presidente de la Confederación Gallega de Organizaciones de Mayores, que engloba 107 asociaciones que suman cerca de 175.000 miembros. A sus 94 años, asegura no tiene ningún temor. "De miedo, nada. Aplaudo todas las medidas que se están adoptando porque más vale prevenir, pero creo que se está exagerando un poco. Aún tengo mucho que aprender, pero sé que cuando tenga que morir no lo voy a evitar", asegura.

La confederación ha remitido a todas sus asociaciones unas directrices con las medias a seguir para evitar los contagios entre sus usuarios, y que responden a las recomendaciones dadas por las autoridades sanitarias, y una tabla con los síntomas para diferenciar el Covid-19 de la gripe o el constipado.

Con la misma templanza se refiere a la pandemia Cristóbal Sánchez, vecino de Coia: "Lo que tenga que venir, vendrá".

Esto no es óbice, sin embargo, para que estén adoptando medida profilácticas para evitar contagios. La higiene de manos es la primera, pero hay quien ha dejado de ir al gimnasio. "Si se contagia a través del tacto, tocar las barras de las máquinas, que la mayoría de la gente no limpia cuando terminan de usarlas, no me parece de sentido común. Además, hasta hace unos días han estado haciendo viajes del Imserso", afirma un vecino de 71 años de O Calvario, que aplaude que se hayan cancelado, aunque matiza que tendría que haberse hecho antes. "Siempre somos los últimos en todo", se lamenta.

En el caso de Enrique Varela, de 74 años, sus nieto no pasan estos días por casa de los abuelos. "Solo están constipados, pero, por si acaso, no bajan a casa", afirma.

Cristóbal Sánchez también aplaude las medidas de restricción que se han adoptado, pero también apela a la responsabilidad de todos. "Somos todos adultos y tenemos que ser responsables. Nos están diciendo todos los días lo que hay que hacer y tenemos que hacerlo", dice este hombre de 78 años.

Elena Sánchez, de 82 años, afirma no tener miedo, pero sí preocupación al tratarse de un virus desconocido. "A mí ya me daba asco tocar los picaportes, para lo que me protegía con un pañuelo. Ahora, más", reconoce esta vecina de Coia. Por su parte, su amiga Florinda Fraguas, de 84 años, se mantiene "a la espera de lo que pueda pasar".

A Modesto Madarnás le inquieta que no se sepa cómo va a evolucionar el virus. "Ahora mismo, ni los servicios médicos saben cómo se comporta", dice.

"A ver si esto acaba pronto y volvemos a la normalidad", expresa por su parte Benito Sanmartín.