La comunidad educativa trata de adaptarse a esta nueva situación tras la decisión de la Xunta de suspender las clases durante 15 días como medida de prevención. En este contexto, el IES de Mos tomó la decisión de que los docentes tampoco acudan al centro. La carta enviada por el director del instituto a la Jefatura Territorial de Educación de la Provincia de Pontevedra ha sido compartida por muchos docentes y padres en redes sociales.

"Comunícolle que a suspensión da actividade no IES de Mos terá lugar nas datas indicadas pola Xunta de Galicia. Con todo; non podo compartir nin entender nin asumir as medidas que, tal e como están redactadas, afectan ao ámbito educativo. Non só porque son contraditorias senón tamén porque son incoherentes co obxectivo, por elas mesmas fixado, de limitar en todo o posible calquera contaxio do COVID-19 producido por contacto entre persoas", expresa el director, Xurxo Collazo, que añade: "o labor dos docentes, sen alumnos presentes nas aulas, pode realizarse telemáticamente e, polo tanto, non cómpre a súa presenza nos centros".

Explica Xurxo Collazo que las autoridades sanitarias y las políticas, recomiendan en el ámbito laboral el teletrabajo y la restricción más estricta posible de los contactos entre personas. "Por este motivo, véxome na obriga de lle comunicar que non vou asumir a responsabilidade de que ningún membro da comunidade educativa do IES de Mos poida contaxiarse polo feito de acudir ás instalacións do instituto", añade en la misiva.

Las directrices de la Xunta son que el profesorado acuda al centro si bien "o equipo directivo poderá reorganizar o horario de permanencia de cada docente e personal de administración e servizos" para "favorecer a conciliación do persoal con fillos e fillas menores". Añade la Administración gallega que el teletrabajo no podrá superar "o 50% do seu horario total de permanencia no centro".

La Administración gallega apunta también que se fomente el trabajo telemático, que el profesorado que acuda a los centros programe desde las páginas web o por otros medios telemáticos accesibles al alumnado actividades genéricas relacionados con los contenidos curriculares para que el alumnado realice en su domicilio. Estas actividades no serán evaluables.