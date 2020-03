Los escolares también se apuntan al teletrabajo

Es una medida sin precedentes y tendrá también una respuesta sin precedentes. Durante los 15 días sin clase en Galicia debido a la amenaza del coronavirus, muchos profesores han recalcado a sus alumnos que no serán unas vacaciones. Así, se subirán "deberes" a las webs de los centros o se actualizará el trabajo en plataformas digitales como Snappet, TokApp o Abalar.



La idea es que los escolares se sumen al teletrabajo desde casa; aunque en algunas aulas el trabajo analógico también se cargará. De ahí, que en algunos centros incluso sugieran a su alumnado que vaya hoy viernes para recibir el encargo de deberes en los libros de todas las materias.

Sin embargo, la gran incógnita del profesorado ayer era si tendrán que asistir presencialmente a los colegios e institutos aunque no haya clase. "Estamos esperando instrucciones", apuntaba a última hora de la tarde de ayer una profesora de Secundaria de Vigo.

Pero la gran queja en todos los centros consultados era la siguiente: se enteraron por los medios de comunicación de la noticia de cancelación de las clases. Desde la Xunta, no recibieron ni una llamada, ni un mail, ni un whatsapp advirtiendo de la medida.

Desde el C.E.P. Santa Tegra-Teis en Vigo, su directora se quejaba de que no nos llegó nada. "Soy la última mona", comentaba con risa amarga. "Nos deberían haber informado antes", señalaba. "Es un poco caótico esto", añadía.

No es para menos, en este mes de marzo estaba previsto cerrar el plazo de admisiones para el alumnado que entre por primera vez en el sistema educativo o para los que deseen cambiar de centro. Ahora, habrá que esperar a que la Xunta aplique cambios.

En el caso del CEIP Igrexa-Valadares de Vigo, su profesora María Fernández, reconocía que no sabe ciertamente si a partir del lunes debe ir a trabajar al colegio. "Entendemos que sí, que tenemos que ir pero no tenemos información de la Xunta", apuntaba por la mañana.

Añadía, no obstante, que la medida de cancelación de clases no los cogió por sorpresa por lo que ofrecerán ejercicios a los alumnos en la plataforma digital Snappet en la que ya venían trabajando y en la que pueden realizar correcciones.

En el Colegio Montecastelo de Vigo, su director, José Manuel Rodríguez, apuntó que la medida de cancelar las clases es "acertada". "No me atrevo a juzgar si habría que haberla tomado antes. Desde luego, más tarde no", añadió. "Nosotros, indicó, estamos preparando una plataforma online para que los profesores puedan seguir reforzando las asignaturas que dan y los alumnos pueden acceder a estos materiales para que los chicos no estén sin hacer naa estos días. Vamos a procurar que la mayoría de profesores se quede en su casa".

Por último, en el CEIP Frián Teis, han acordado subir tareas a la página web para repasar tareas de clase. Hoy viernes, se reunirá el claustro para decidir otras medidas. Quinto y sexto de Primaria ya han venido trabajando en Abalar.