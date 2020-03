La Confederación de Anpas Galegas aplaude la medida

La decisión de suspender las clases, al menos, durante dos semanas en Galicia tomada por la Xunta ha sido recibida de forma positiva por la Confederación de Anpas Galegas. Fernando Lacaci, su presidente, aseguraba ayer a este diario que "aplaudimos la medida".



"Valoramos muy positivamente la cancelación. Es una medida inteligente que va en la línea de la prevención pero no del alarmismo", añadió.

No obstante lamentó que "las autoridades educativas no colaborasen con la comunidad educativa (anpas) ya que hace semanas que le veníamos diciendo a las autoridades educativas que había que extremar las medidas de higiene en los centros y que estaba habiendo una permisividad excesiva respecto a las excursiones y salidas".

Una medida histórica

Fernando Lacaci reconoció que quedan algunos flecos por resolver. "Sí, faltan temas colaterales por decidir como la reorganización del curso escolar o el aprovechamiento del tiempo" por parte de los escolares durante los próximos 15 días.

Indicó que "no se puede esperar a tener todo redondeado para tomar una medida como esta, que no recordamos que se haya tomado anteriormente" en tiempo de democracia. "No recuerdo que pasase esto ni por el 23-F (el último intento de golpe de estado)", agregó para dejar claro que "esta no es una restricción de derechos".