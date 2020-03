Ana Pastor: "Me empecé a sentir mal viniendo en el avión a Vigo"

La expresidenta del Congreso, Ana Pastor, confirmaba el miércoles en Twitter que había dado positivo en la prueba del coronavirus. Desde el sábado, cuando empezó a sentirse mal, permanece en casa aislada, estable y sin síntomas. "Yo sigo bien", tuiteaba ayer la política gallega, que agradecía el cariño recibido telemáticamente. Ahora da "cero abrazos" y tiene "cero visitas", como contó en una entrevista con la Cope.



La dirigente del Partido Popular presentó fiebre el pasado fin de semana. Fue volviendo de Málaga, en donde participó en un acto de mujeres, cuando comenzó a sentirse mal al subirse al vuelo que la trajo a Vigo. "Me dolía la cabeza, fundamentalmente. Estuve dos días de fiebre alta, con dolor de cabeza y de articulaciones. A partir de ahí ha ido todo muy bien", contó.

Suspendió todos los actos al llegar a Vigo. "Me vine para casa, pensé que tenía gripe y me tomé un paracetamol", explicó. Al día siguiente, al comprobar que tenía la temperatura alta, contactó con los servicios sanitarios. "No me hacen la prueba de entrada, porque no era un grupo de riesgo, no había viajado al extranjero o tenido contacto con personas del foco",. Detalló que fue después cuando vio que había algún caso en el Congreso cuando se la hicieron.