Rosa María Mateo asegura que abandonará su puesto cuando se nombre a un sustituto

La administradora única provisional de RTVE, Rosa María Mateo, ha solicitado este martes "encarecidamente" al Parlamento que no demore la renovación del Consejo de Administración a través del concurso público y ha afirmado que dejará su cargo cuando se nombre a un sustituto. "Estoy encantada con el trabajo que hago y no estoy deseando salir por pies", ha afirmado.



Mateo se ha expresado así durante su intervención ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de control parlamentario de RTVE y sus Sociedades, celebrada en el Senado, donde ha explicado que permanece en el puesto por "responsabilidad" con la empresa pública.

"El problema es suyo. No es mío. No me lo echen a mí en cara", ha respondido Mateo a los portavoces de los grupos de la oposición, entre ellos PP y Cs, que le han preguntado que cuándo va a dimitir. "No estoy pegada a la silla, se lo juro. Ni con pegamento ni con nada", ha subrayado.

Así, ha dicho que "el día que haya un nombramiento para que la casa siga funcionado como debe funcionar" abandonará el puesto. "Me iré tranquilamente a mi casa. Yo he venido aquí a hacer, en un momento determinado, un favor", explicó.