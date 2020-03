Iolanda Alonso: "El Gobierno español nos ha abandonado; lo piensa todo el mundo"

"Es imposible regresar hoy a España". Con esta frase, Iolanda Alonso, funcionaria del Concello de Vigo, resume su situación en Roma, a donde viajó con su familia, su hijo y sus padres esta semana. La prohibición del Gobierno español de volar entre Italia y España directamente ha provocado que la compañía aérea Iberia cancele el vuelo que tenía programado para mañana jueves. La noticia le ha empañado sus vacaciones en la urbe de Rómulo y Remo pero también su cumpleaños. "Celebré ayer (por el lunes) mi 44 aniversario", explica y, entre cada letra, se traza una mueca de risa alegre y amarga.

La historia arrancó el domingo con la mejor de las intenciones. "Vine con mi hijo de siete años de edad y mis padres, de 67 y 70 años de edad. Vinimos de vacaciones a Roma. Teníamos billete de vuelta para el próximo sábado. Ayer (lunes) como vi que se complicaban las cosas, llamé a Iberia para adelantar el vuelo de regreso para este jueves. Hoy (martes) al mediodía estábamos tranquilamente viendo el Coliseo y cuando comíamos me empezó a llamar la gente asustada desde España preguntando cómo estaba. Les dije que bien".

Después de hablar con sus contactos en España y obtener las últimas novedades, Iolanda se enteró de que el Consejo de Ministros de ayer martes amenazaba con truncarle las vacaciones al prohibir, desde las 00.00 horas de este miércoles, día 11 de marzo, hasta las 00.00 horas del miércoles 25 de marzo, como mínimo, los vuelos directos desde Italia a los aeropuertos españoles.

"Pregunté en Iberia por el vuelo del jueves y me dijeron que estaba cancelado. Vinimos al consulado. Nos juntamos mogollón de gente en él porque llamabas y comunicaba, comunicaba", explica esta madre viguesa como una metralleta desesperada a través del teléfono.



Un regreso complicado

"El cónsul -prosigue ante la imposibilidad de coger un avión ayer- nos dice que tenemos que volver a España como podamos. Hay un ferry a Barcelona -desde Civitavecchia- pero hoy no me da tiempo a cogerlo. Le pregunté si me aseguraban si podía cogerlo mañana miércoles y me dijeron que no me lo podían asegurar, que no sabían qué sucedería mañana".

Según su testimonio facilitado a FARO, el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid tampoco le da una solución. No son los únicos atrapados, hay decenas de españoles en la misma situación en Roma. Se desconocen las cifras en otras ciudades. "Nos dicen que regresemos por nuestros medios", explica, pero la limitación de viajes a lo largo de Italia también les acecha.

"Otra posibilidad que nos dan es regresar a casa en coche. Nos dieron un papel, que es una declaración responsable. Los viajes por el país están limitados y si nos para la policía, tenemos que enseñarlo. El papel indica que estamos de regreso a casa; nos permite circular por el norte de Italia", explica.

El problema de Alonso es que está "con un señor mayor que casi no conduce y yo tampoco me veo capacitada para conducir hasta España", lamenta.

Además, recalca que "si estoy aquí de vacaciones en Roma porque vine confiando en las declaraciones que hizo Fernando Simón (director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad). Yo lo veía por la televisión muy tranqujilo hablando del tema, quitándole hierro al asunto. Dijo que no había restricciones para viajar. Mucha gente me decía que no viniese y yo les decía que estuviesen tranquilos. Estoy aquí por eso, por la confianza que me dio el Gobierno de España de que podía venir a Roma sin problema", se queja.

"Ahora estoy aquí y el cónsul no nos da ninguna solución", añade. Ante la pregunta de si se sienten abandonados, responde que "sí, nos han abandonado. Y es lo que piensa todo el mundo", confiesa.

No obstante, señala que "aquí hay mucha tranquilidad. Los negocios están abiertos, aunque los museos no. Poca gente anda con mascarilla por la calle. Aquí no hay psicosis; eso sí, los restaurantes están vacíos".

Desde Roma, pide al Gobierno español que les ayuden, que fleten un avión, barco o autobús para devolverlos a España. Se queja de que no les advirtieron con antelación de la medida de prohibir los vuelos entre España e Italia. "Trabajo para una administración y sé lo que se puede hacer cuando realmente se quiere. Podrían fletar un autobús llamando a una agencia de viajes para ir de Roma a Barcelona u otro lugar. No nos dan ni esa solución", añade.

Al cierre de esta edición, Iolanda informaba de que su solución pasará por viajar en avión de Roma a Lisboa. Ya tiene billete para el viernes. "No sé qué pasará", apunta vía Whatsapp. No obstante, hoy, a las nueve de la mañana, volverá al consulado español para asegurarse un pronto regreso a casa.



Respuesta de Exteriores

FARO se puso en contacto ayer con la Oficina de Información Diplomática (Ministerio de Asuntos Exteriores) para preguntarsobre su actuación con los españoles 'recluídos' en Italia. Al respecto, este organismo indicó que "tanto la Embajada como los consulados están procurando ayudar a los españoles a buscar soluciones alternativas. Se están realizando las gestiones necesarias con las agencias de viaje para ver las posibilidades que las compañías y turoperadores puedan ofrecer a los afectados".

Por su parte, desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana indicaron que "el Gobierno va a trabajar en la búsqueda de soluciones caso a caso para los españoles que se encuentren en Italia y que tengan que retornar".

Este organismo añade que "los pasajeros españoles cuyos vuelos de vuelta deban ser cancelados con motivo de estas medidas, deberán ponerse en contacto con sus compañías aéreas para ver las opciones de regreso".

Fuentes del Ministerio de Transportes apuntan que "conviene señalar que estas medidas han sido tomadas por el Gobierno español de forma excepcional, y aunque podrán causar molestias a algunos pasajeros, tienen por objeto salvaguardar el interés general y el restablecimiento de la normalidad a la mayor brevedad".