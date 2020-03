Mateo dice no poder desvelar la respuesta de Sánchez al poner el cargo a su disposición

La administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, ha asegurado que no puede hacer pública la respuesta que le dio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando le comunicó que ponía el cargo a su disposición tras la toma de posesión del nuevo Ejecutivo. Según explica, fue una conversación "privada" y no se puede desvelar.



Mateo decidió el 22 de enero poner su cargo como administradora provisional única de RTVE a disposición del jefe del Ejecutivo. Casi un año antes, se había comprometido a dimitir de la dirección de la Corporación en cuanto se formara un nuevo Gobierno, cosa que ocurrió a principios de este año.

Sin embargo, la administradora única ha continuado en su puesto desde entonces. Una situación que llevó a la diputada del PP Macarena Montesinos a hacer una pregunta parlamentaria exigiendo saber la respuesta de Sánchez cuando Mateo puso el cargo a su disposición. "No puedo responder a esa pregunta porque fue una conversación privada", ha sido la contestación de la administradora única de RTVE. Además, Mateo ha desmentido que el Gobierno le pidiera dar este paso como "triquiñuela" para seguir en su puesto hasta que haya una renovación de la dirección de RTVE a través del Congreso y del Senado, como había dado a entender el PP.

Los de Pablo Casado también han preguntado a Mateo si con la llegada de Sánchez a la Moncloa debían producirse cambios en la dirección de informativos, una cuestión que la dirigente de RTVE ha asegurado "no entender". "No entiendo qué vinculación hay entre la investidura y los cambios en la dirección de informativos. No se han producido cambios en base a los criterios que aluden", ha apuntado.