Una familia de Vigo, entre los españoles atrapados en Roma por el coronavirus

"Es imposible regresar a España". Con esta frase, Iolanda Alonso, funcionaria del Concello de Vigo, resume su situación en Roma a donde viajó con su familia, su hijo y sus padres esta semana. La prohibición del Gobierno español de volar entre Italia y España ha provocado que Iberia cancele el vuelo que tenía programado para mañana jueves.

"Vine con mi hijo de siete años de edad. Vinimos de vacaciones a Roma el domingo pasado. Teníamos billete de vuelta para el próximo sábado. Ayer (lunes) como vi que se complicaban las cosas, llamé a Iberia para adelantar el vuelo de regreso para este jueves. Hoy (martes) al mediodía estábamos tranquilamente viendo el Coliseo, comiendo y me empezó a llamar la gente asustada desde España preguntando cómo estaba. Pregunté en Iberia por el vuelo del jueves y me dijeron que estaba cancelado. Vinimos al consulado. Nos juntamos mogollón de gente en él porque comunicaba, comunicaba", explica la madre como una metralleta desesperada a través del teléfono.

"El cónsul -prosigue- nos dice que tenemos que volver a España como podamos. Hay un ferry a Barcelona pero hoy no me da tiempo a cogerlo. Le pregunté si me aseguraban si podía cogerlo mañana miércoles y me dijeron que no me lo podían asegurar, que no sabían qué sucedería mañana".

Según su testimonio facilitado a FARO, el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid tampoco le da una solución. No son los únicos atrapados, hay decenas de españoles en la misma situación en Roma. Se desconoce las cifras en otras ciudades. "Nos dicen que regresemos por nuestros medios", explica, pero la limitación de viajes a lo largo de Italia también les acecha. Desde allí, piden al Gobierno español que les ayuden, que fleten un avión, barco o autobús para devolverlos a España. Se quejan de que no les advirtieron con antelación de la medida de prohibir los vuelos entre España e Italia.

La decisión fue tomada por el Consejo de Ministros reunido en la mañana del martes. Se trata de una medida extraordinaria que busca contener la expansión del coronavirus, aunque en redes sociales diferentes voces se quejan de que las personas españolas llegadas de Italia hoy martes no sean sometidas a análisis o cuarentena como precaución.

La prohibición ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) señalando que "las comunicaciones existentes entre Italia y España por vía aérea son numerosas, con un importante número de vuelos y de viajeros procedentes de las zonas afectadas".

La medida comienza a aplicarse a partir de las 00.00 horas de este miércoles, día 11 de marzo, y se prolongará hasta las 00.00 horas del miércoles 25 de marzo, como mínimo, aunque se podría prolongar.