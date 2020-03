El Sergas investiga el origen del contagio de un anciano con 5 personas de su entorno afectadas

Galicia suma dos nuevos contagios de coronavirus que elevan a seis las personas infectadas en la comunidad, pero además hay otros ocho casos sospechosos. El Centro Nacional de Microbiología de Madrid confirmó ayer el positivo de la mujer de Moaña, familiar de la madre y el niño que también contrajeron el virus, y también el de un hombre de 81 años con patologías previas y que está ingresado en la UCI. El contagio del anciano es el único cuyo origen todavía se desconoce, puesto que no viajó a ninguna de las zonas consideradas de riesgo y no tiene relación con ninguno de los positivos declarados hasta ahora. El Sergas investiga entre sus contactos para determinar cómo se pudo infectar. Entre ellos, hay cinco personas -cuatro con un vínculo familiar y otra con un nexo profesional- a los que se les detectó el virus en un primer análisis y están ahora pendientes de confirmación.



Junto a estos cinco sospechosos, hay otras dos personas también en el área sanitaria de A Coruña que no tienen ninguna relación entre sí y tampoco con el anciano y que también han dado positivo en coronavirus a la espera de que el Centro de Microbiología de Madrid ratifique el resultado.

Y el octavo caso sospechoso es el de una mujer de Ourense de 35 años que imparte clases en el colegio de los Salesianos de esta ciudad. Regresó hace diez días de Venecia donde pudo haber contraído el virus y desde entonces continuó dando clase con normalidad hasta que el viernes por la noche notó fiebre y acudió al centro de salud. El Sergas recomienda, en todo caso, que se si padecen problemas respiratorios no se acuda al ambulatorio y se llame al 061 o al 900 400 116.

La docente, permaneció ingresada en el Complejo Hospitalario de Ourense, hasta que ayer a última hora le dieron el alta y se fue a su casa donde permanece en aislamiento.

Responsables de la Consellería de Educación y Sanidade se reunirán hoy con miembros del equipo directivo del colegio ourensano. Según explica el director de Los Salesianos de Ourense, Lupicinio Peña, ya se ha informado a los padres de los alumnos escolarizados. "Hemos recibido varias llamadas de familias preocupadas. Se están quemando las redes. Se está alarmando demasiado con estos temas, parece que tenemos la peste encima", lamenta. A pesar de que este caso aún está pendiente de confirmación, el responsable del colegio cree que no será necesario suspender las clases ni hacer las pruebas para detectar el coronavirus al resto de los alumnos.

De los ocho casos sospechosos, siete se encuentran en aislamiento domiciliario y solo uno permanece ingresado en el hospital: se trata de una de las dos personas del área de A Coruña que dieron positivo en un primer análisis y no tienen relación entre sí ni con el anciano de 81 años.

De los positivos confirmados, permanecen en la UCI el padrastro del menor de 15 años de Moaña, y el anciano de A Coruña de 81 años.

El hombre residente en Madrid que vino a Galicia a una entrevista de trabajo, sigue ingresado en planta en el Complejo Hospitalario de A Coruña (Chuac).

Por último, les dieron el alta a la madre y el niño de Moaña, que siguen sin síntomas, y están ahora en cuarentena en casa, al igual que la familiar cuyo positivo se confirmó ayer.

Los compañeros de clase del joven de 15 años infectado por coronavirus han dado, de momento, negativo en la prueba para detectar el virus.

Hasta ahora hay tres focos y dos de ellos son importados de Madrid: el del hombre residente en la capital española que viajó a Galicia a una entrevista de trabajo y el del padrastro que contagió a su mujer, a su hijo y a una pariente de estos.

La única incógnita está en el origen del contagio del mayor de 81 años. El subdirector xeral de Epidemioloxía, Xurxo Hervada, asegura que se está investigando y que todavía "no se puede decir claramente que el virus circula por Galicia".

Según datos de la Consellería de Sanidade, ya se realizaron 205 pruebas de coronavirus, se tomaron 117 muestras a domicilio y hubo 52 traslados de pacientes.

Siguiendo las recomendaciones del Sergas, el Arzobispado dio ayer instrucciones para extremar las medidas de higiene en los actos litúrgicos. Así se debe retirar el agua bendita de las pilas, se evitará dar la mano en el rito de la paz, los sacerdotes deberán lavarse las manos antes y después de dar la comunión y se recomienda evitar besar o tocar imágenes religiosas.