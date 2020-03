Performance y poesía para calentar motores

Los actos por el 8M comenzaron ya por la mañana en las principales ciudades gallegas, con diversos actos reivindicativos. En Vigo, la intervención "Un violador no teu camiño" calentó motores para la manifestación de la tarde. Cerca de trescientas personas desafiaron a la lluvia intermitente y al frío y se concentraron en el cruce de las calles Urzaiz y Colón para enarbolar la bandera violeta con pancartas con lemas como "Queremos ser libres, no valientes". Durante este acto, se vivieron momentos tensos cuando la Policía Local comenzó a pedir a las asistentes sus carnés de identidad tras advertirles de que no tenían permiso para invadir la carretera y cortar el tráfico. Después, a las dos, los actos continuaron en la plaza de Portugal, donde se celebró un recital de poesía y "foliada" con Silvia Penas, Mónica Sueiro, Nuria Vil, Vanessa Glemsel, Nadie González, (YIMIYOUREK) y Colectivo 85C, que leyó un manifiesto con la situación de las mujeres en las artes.