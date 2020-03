Miles de personas inundan las calles de Vigo por la igualdad y contra la violencia

Miles de personas -unas 50.000, según cálculos del Concello de Vigo- volvieron a inundar de violeta las calles del centro de la ciudad olívica con motivo del Día Internacional de la Mujer, que fue la más multitudinaria de Galicia y eso a pesar de que tuvo una menor afluencia que la anterior convocatoria, debido, en parte al miedo al coronavirus, tema de conversación en muchos de los corrillos, y en parte también a la amenaza de lluvia. Aun así, el feminismo gallego volvió a dejar claro que no hay marcha atrás hacia la igualdad -en el papel y en la realidad del día a día- y que las mujeres no van a dejar de reivindicar sus derechos. Ayer, aunque no había convocada huelga general, fue una jornada de reivindicación contra la violencia machista, la precariedad laboral, el acoso y la violencia sexual, el techo de cristal, y por el derecho de la mujer a ser dueña de su vida sexual y reproductiva. Muchos hombres apoyaron estas reivindicaciones participando activamente en la manifestación viguesa. Ayer, por ser domingo, se vieron familias enteras, adultos y niños, tras las pancartas violetas.



Asimismo, el movimiento del 8M reivindicó el reconocimiento del trabajo domésstico y de los cuidados a los más débiles como una responsabilidad de todos y del Estado y no como una obligación de la mujer, y reclamó condiciones justas de trabajo para las trabajadoras del hogar.

Con el lema "Sin cuidados no hay vida", la manifestación del del 8M en Vigo salió a las 18.00 horas del cruce de la calle Urzáiz con Vía Norte para bajar Colón hasta la plaza de Compostela, donde finalizó con la lectura del manifiesto y la interpretación de dos canciones por parte de la activista y cantautora Su Garrido Pombo.

"Los cuidados siguen recayendo en las mujeres y quienes se dedican a ello de forma profesional lo hacen en unas condiciones de precariedad absolutas", se lamentó Patricia González, una de las manifestantes.

Según esta mujer, para que la sociedad cambie realmente no basta con salir a la calle el 8M y proclamarse feminista, sino que es preciso ejercer el feminismo todos los días, en el trabajo y a casa.

"Hay que salir a la calle porque avanzamos, pero avanzamos muy despacio y a fuerza de pelear. Reclamos tener las mismas obligaciones y los mismos derechos que los hombres", afirmó Estela Iglesias, otra de las participantes.

"Aquí está, aquí se ve, el feminismo gallego en pie", "No somos esclavas, somos trabajadoras", "Dignidad laboral para ayuda en el hogar", "Ninguna agresión sin respuesta, ningún agresor sin castigo" y "Patriarcado-capital, alianza criminal" fueron algunas de las consignas que se corearon a lo largo de un recorrido que duró cerca de hora y media.

Los alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia (ESAD) de Vigo marcharon con el hashtag #unsegredoavoces para denunciar los dos supuestos casos de acoso sexual por parte de dos profesores a las alumnas. "No quiero un aprobado, quiero un problema solucionado", corearon.