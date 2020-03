Un millar de ciudades y localidades de España acogieron ayer movilizaciones reivindicativas del Día Internacional de la Mujer. En Galicia, la jornada se dedicó a las mujeres cuidadoras y las marchas no solo recorrieron las grandes ciudades, sino que numerosas poblaciones se sumaron a los actos del 8-M. En Madrid, se dedicó a la libertad sexual y estuvo marcado por la polémica gubernamental sobre el anteproyecto de ley y los debates en el seno del movimiento feminista relativos a la prostitución y el sujeto político del feminismo. Las ministras del PSOE y UP desfilaron por separado, y la recién elegida líder de Cs, Inés Arrimadas, abandonó la protesta escoltada y entre abucheos. En comparación a 2019, la participación bajó. La delegación del Gobierno cifró la asistencia en 120.000 personas, tres veces menos que las 350.000 de hace un año.



Tampoco faltaron ayer referencias al coronavirus con lemas como : "Tu machismo mata más que el coronavirus". Más de 13.000 personas colapsaron ayer por la mañana las calles de A Coruña en la manifestación que salió desde el Obelisco hasta la plaza de las Cigarreras, para reclamar igualdad y reconocer especialmente los "trabajos invisibles" asignados a mujeres bajo el lema "Sin cuidados no hay vida". Se corearon lemas como "Aquí está aquí se ve, el feminismo gallego en pie", "Contra el machismo, activismo" o "Trabajo de cuidados, trabajo precario", "Dignidad laboral para ayuda en el hogar". Pontevedra, Ourense, Lugo, Santiago y Ferrol congregaron movilizaciones, que se extendieron a localidades como Lalín -que vivió su primera manifestación feminista-, A Estrada, Vilagarcía y varios pueblos de Ourense.

En Madrid tras la cabecera asomaban pancartas. "Papeles para todas, o todas sin papeles", han coreado. Por delante, la habitual furgoneta desde la que con un megáfono animan sin cesar con cánticos feministas. "Sola borracha, quiero llegar a casa", han cantado. Y el virus de Wuhan también apareció: "El machismo sí es un virus y no el coronavirus", corearon.