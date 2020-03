La nueva sospechosa por coronavirus en Vigo: "Parece la peste, pero solo es gripe"

Dos nuevos posibles casos de Covid-19 están pendientes de confirmación en la comunidad gallega. Uno de ellos está localizado en el área sanitaria de Vigo y es una familiar de la pareja y el menor ingresados en el hospital Álvaro Cunqueiro. El otro contagio es en A Coruña y no mantiene relación con el anterior caso detectado en la ciudad herculina. Según el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, ambos casos deben ser confirmados por el Centro Nacional de Microbiología, situado en Majadahonda (Madrid). Fuentes sanitarias adelantaban ayer que todo apunta a que en las próximas horas Madrid confirmará este nuevo positivo en Vigo. Con estos, ya son seis los casos de coronavirus en la comunidad.



En el caso de la pariente de la familia de Moaña, se trata de una mujer joven -prefiere no facilitar su edad- y es una de las siete personas que permanecían anteayer en su domicilio a la espera de los resultados del primer test del coronavirus. Según esta mujer, vecina de Moaña, los resultados de los otros seis parientes han dado negativo.

En cuanto Sanidade le comunicó los resultados, se dirigió al hospital vigués para iniciar el aislamiento, tal y como establece el protocolo. La nueva sospechosa de coronarivus aseguró, sin embargo, estar tranquila. Más que anteayer, cuando aún desconocía los resultados del primer test.

"Estoy maravillosa. Nunca estuve tan bien como hoy. Tengo que ingresar por protocolo, pero yo no tengo síntoma ninguno. Estoy aquí porque me mandan estar aquí. Si me mandasen a la playa, estaría en la playa", afirmó.

La mujer se desplazó hasta el Álvaro Cunqueiro en su propio vehículo y entró en el hospital con una mascarilla. Personal sanitario la acompañó hasta su habitación en planta, que se encuentra al lado de la que ocupa la primera infectada de Vigo, de 47 años, y su hijo, menor de edad, que podrían ser dados de alta en los próximos días. Respeto al hombre, de 43 años, con prognóstivo reservado, está en la UCI para controlar mejor su progreso, según fuentes del centro hospitalario.

"No he podido hablar con ninguno de ellos. Sé que los médicos dicen que él está como aye (por viermes)",comentó la nueva paciente ingresada. En cuanto a ella misma, aseguró estar tranquila en cuanto a la confirmación o no del coronarivus por parte del Centro Nacional de Microbiología.

"Esto no deja de ser una gripe. Nosotros lo descubrimos porque mi familiar cogió una neumonía, si no la hubiese padecido, nos hubiésemos enterado dentro de mucho tiempo", dijo.

En su opinión, se está generando una alarma excesiva en torno al nuevo coronavirus. "Parece que ha llegado la peste, pero no es más que una gripe. ¿Cuánta gente hay en la calle que a lo mejor está infectada pero que no lo sabe?", se pregunta.

A esta moañesa le sorprendió ver que tanto el médico que fue a visitarla cuando ingresó como la enfermera que le trajo la comida fueran protegidos con mascarilla, gafas, gorro, patucos y una bata especial. "Parece que van a ir a la Luna, pero es el protocolo. El médico que vino a auscultarme dice que estoy como un roble", dijo, con sentido del humor.

El caso de A Coruña "no está relacionado" con el paciente ingresado en el Centro Hospitaladio de A Coruña (CHUAC) al que se le diagnosticó el primer caso de coronavirus en Galicia el pasado lunes, según la Xunta.

En todo caso, Sanidade insiste en que el virus "no está en la comunidad" y envía un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía, ya que Galicia se encuentra en "una fase de contención" de esta enfermedad.