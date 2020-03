The Chemical Brothers, Liam Gallagher y Bad Bunny estarán en O Son do Camiño

The Chemical Brothers, The Nacional, Liam Gallagher y Bad Bynny encabezan el cartel de O Son do Camiño. FARO ya adelantó hace unas semanas los nombres de los tres primeros, a los que se suman otras bandas de reconocido prestigio como Foals, Daddy Yankee, Armin van Buuren, Jason Derulo -cuyo concierto en O Son do Camiño será el único en España en 2020-, Editors, Timmy Trumpet, el repero zaragozano Kase.O, de Violadores del Verso, y Natos y Waor. Así lo confirmaron ayer los responsables de este festival, la gran cita musical con la que la Xunta promueve el Xacobeo 2021 y que, un año más, congregará a artistas de primer nivel en el Monte do Gozo de Santiago.

Este evento, que se celebrará los días 18,19 y 20 de junio, volverá a situar a Galicia como un referente del turismo de festivales de la mano de una decena de bandas de renombre internacional, que suman doce premios Grammy, y una quincena de artistas y bandas de la comunidad gallega, que convertirán esta edición en la más gallega de la historia del evento.

En total, O Son do Camiño contará con 39 artistas de hasta siete nacionalidades distintas, y no faltarán el rock, la música electrónica o la música urbana. Según los organizadores, el cartel de esta tercera edición es un "ejemplo de inclusión", con distintos estilos musicales para todos los públicos.

Según los organizadores, el festival será este año "más gallego", con quince actuaciones de artistas procedentes de la comunidad, entre los que destacan Xoel López, Budiño, Sen Senra, The Killer Barbies, Boyanka Kostova, Presumido, Triángulo de Amor Bizarro, Escuchando Elefantes, Wöyza y Guadi Galego.

Dentro del panorama nacional, actuarán también Adrianza Proenza, Lola Índigo, Miss Caffeina, Carolina Durante y Adriana Proenza.

Además, este año, el festival acogerá a once artistas que presentarán sus nuevos proyectos, mientras que un 88 por ciento de las actuaciones llegan con trabajos publicados de 2019 en adelante.

"Es un festival muy nuevo, pero que cuenta con unos estándares de calidad, prestigio y difusión a un nivel nacional altísimo e incluso a nivel internacional", declaró el conselleiro.

Román Rodríguez subrayó la relevancia de los artistas que actuarán en esta edición, ya que muchos de ellos fueron cabeza de cartel en algunos de los festivales más omportantes del mundo, como la Super Bowl y los festivales Coachella y LollaPalooza, así como en las principales citas musicales internacionales.

El titular de Cultura añadió que este festival de música "engarza" los valores del Camino de Santiago, de forma que busca la "convivencia" y compartir "un espacio común" tanto para jóvenes como para personas de mayor edad, con una programación "ecléctica" que da cobertura a todos los gustos musicales.

Además, resaltó que el festival supone "un importantísimo retorno económico para Galicia", pues en su anterior edición tuvo un impacto económico de entre 14 y 15 millones de euros y generó más de 900 puestos de trabajo.

La organización espera batir récord de asistencia este año y superar los 100.000 asistentes, ya que se ha puesto en marcha un plan de ampliación del Monte do Gozo, unido a un plan de seguridad especial y a la creación de un tercer escenario adicional, el "Catedral sessions".

También habrá un espacio más amplio de restauración y cámping con capacidad para 4.000 personas y por primera vez estará operativo el renovado recinto de alojamiento, todo con el objetivo de conseguir "mejorar año tras año" y que este evento "contribuya a la difusión de Galicia y del Xacobeo 2021" y promueva valores como "la sostenibilidad, la igualdad y la inclusión"

Los abonos estarán a la venta a partir del día 10 de marzo a las 14.00 horas en la página web oficial del festival y en diversos canales autorizados, con un precio de lanzamiento de 59 euros más gastos de gestión.