Siete familiares de la paciente viguesa son sometidos a la prueba del Covid-19

Siete familiares de la paciente viguesa con Covid-19 se encuentran a la espera de que el Sergas les comunique los resultados de las pruebas de coronavirus, que les fueron realizadas ayer por la tarde en su domicilio. Entre estas siete personas, se encuentra un niño pequeño.

Según una familiar de la paciente viguesa, que se encuentra ingresada en el hospital vigués Álvaro Cunqueiro junto con su marido –el primer caso en Vigo– y su hijo, ninguno de ellos presentan síntomas. Aún así, el Sergas les ha realizado las pruebas protocolarias para detectar si tienen coronavirus al haber pasado el domingo con la familia infectada. "Nos han dicho que podíamos salir con mascarilla, aunque hemos preferido quedarnos en casa para no alarmar más aún a la gente", explica.

Esta mujer, que prefiere mantenerse en el anonimato, reconoce aguardar con nerviosismo los resultados. "Estamos bastante nerviosos, deseando que nos den ya los resultados", añade.

Reconoce que tampoco sabe cómo se encuentra el marido, que ingresó con una neumonía, y que anteayer se encontraba, según contaba ella misma, "bastante débil". "No he podido ni llamar porque el teléfono no ha parado de sonar. Me está llamando todo el mundo para saber cómo estamos y también por si necesitamos algo", explica.

Tampoco sabe si otras personas del entorno del matrimonio han sido sometidas a las pruebas del coronavirus, además del instituto, donde se ha establecido el protocolo. Aunque no tengan el Covid-19, los miembros de esta familia tendrán que continuar catorce días en cuarentena para evitar posibles contagios.