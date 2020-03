Sanidade reconoce ahora el derecho de los trabajadores aislados a cobrar todo su sueldo

Los más de diez trabajadores sanitarios de Vigo aislados en sus domicilios no solo están preocupados por su estado de salud y la posible infección por coronavirus. Una de las grandes dudas era si el Sergas consideraría su ausencia de su puesto de trabajo como una baja por enfermedad común o lo achacaría a un accidente laboral. En el primer caso, los médicos, enfermeras y auxiliares que están en cuarentena cobrarían únicamente el sueldo base, sin los complementos. En otras palabras, percibirían escasamente la mitad del salario.



Las directrices del Gobierno eran claras: los trabajadores que estén en aislamiento preventivo hasta comprobar si tienen coronavirus están de baja por enfermedad común y no por contingencia profesional. La Seguridad Social considera que "los trabajadores no están afectados, en sentido estricto, por un accidente o una enfermedad". El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, sin embargo, reconoció ayer el derecho de los empleados en cuarentena a cobrar la totalidad de su sueldo al considerar que están inactivos por un accidente laboral, que no es otro que el haber estado en contacto con alguno de los pacientes contagiados por el coronavirus. El reconocimiento de este derecho era una de las principales demandas de los sindicatos, y así se lo hicieron saber al Sergas en la reunión del Comité Central de Seguridad y Salud celebrada ayer.

Según pudo saber este periódico por fuentes cercanas, algunos de los trabajadores sanitarios que permanecen aislados en sus domicilios han presentado en los últimos días síntomas de infección respiratoria. Se les hizo la prueba para detectar la posible presencia de coronavirus pero, de momento, todos han dado negativo. No obstante, tienen que permanecer en régimen de cuarentena catorce días hasta que se descarte de forma definitiva el contagio.

Hasta que las autoridades sanitarias decretaron su aislamiento, sin embargo, estuvieron en contacto con otras personas, especialmente de su entorno más cercano. Por este motivo, diversas empresas de Vigo en las que trabajan sus familiares han decidido tomar medidas preventivas y solicitar a muchos de ellos que no acudan a trabajar a la oficina. En varios casos, les pidieron incluso que realicen sus funciones laborales en formato de teletrabajo, es decir, desde sus propios domicilios. El objetivo: prevenir contagios en los centros de trabajo y evitar que se genere alarma entre el resto de empleados.

Por otro lado, la Consellería de Sanidade confirmó ayer que los pacientes que compartieron habitación en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo con el hombre que el pasado jueves dio positivo en las pruebas del coronavirus, antes de estar aislado, han obtenido resultado negativo. El paciente de Vigo, que fue atendido con sintomatología respiratoria en el servicio de urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) y del que se solicitó la prueba de diagnóstico de COVID-19 ante la presencia de una neumonía bilateral, permanece ingresado en una habitación aislada del hospital vigués, aunque llegó a compartir habitación tres días con otros enfermos.

Por otro lado, el departamento de Medicina Preventiva se reunió ayer con los representantes sindicales de prevención del Chuvi para informar sobre los protocolos que deben seguir los trabajadores sanitarios ante un posible caso de coronavirtus.