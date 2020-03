Un rincón violeta para leer en igualdad

Un mapa con los oficios del mar en el que hombres y mujeres comparten protagonismo, botellas decoradas con grandes figuras mundiales de la paz como Teresa de Calcuta y ahora, con motivo del 8M, la creación de un rincón de lectura de igualdad son solo algunas de las actividades para educar en igualdad que lleva a cabo el CEIP plurilingüe Alexandre Bóveda de Chapela (Redondela), que tiene también normas para los recreos encaminadas a acabar con la discriminación por razón de sexo también en el tiempo de ocio de sus alumnos.



Son pequeñas semillas que, según la directora del centro, Ángela L. Covelo Soto, pretenden cosechar una sociedad futura igualitaria en el papel y en la práctica. "Nosotros creemos que la solución a problemas como el machismo está en la educación. Además, los niños de hoy son quienes solucionarán mañana nuestros errores", afirma.

Los resultados de este trabajo, que se lleva a cabo desde los primeros cursos, se vieron ayer en la reacción de los escolares en las dos charlas que dieron Rebeca Tenoira, de Animosa -empresa viguesa fundada hace cuatro años por Mónica Conde que elabora productos inspirados en grandes figuras femeninas de la historia como forma de visibilizar el papel de la mujer-, y su hermana Ruth Tenoira, profesora de infantil. Ni el 8M ni conceptos como empoderamiento de la mujer, igualdad, discriminación, brecha salarial y coeducación resultan extraños a los alumnos de este centro. Tampoco la contribución en distintos campos de figuras como Marie Curie, Frida Kalho, Concepción Areal, Coco Chanel, Rosalía de Castro, Audrey Hepburn y María Pita, entre otras, en cuya biografía han estado trabajando para crear el mural que preside, junto con el ya icónico cartel "We Can Do It!", también conocido como "Rosie the Riveter", el nuevo rincón de lectura del colegio.

Los propios niños fueron quienes eligieron a las seis mujeres de este mural: Hipatia de Alejandría, filósofa, astrónoma y matemática griega; Pepa la Loba, bandolera gallega que luchó por los pobres; Clara Campoamor, abogada, política y una de las principales impulsoras del sufragio femenino en España; María Pita, que expulsó al pirata Drake de las costas de A Coruña; Rosalía de Castro, la escritora gallega más universal, y Marilyn Monroe, icono de Hollywood, pasadas por el lápiz de la ilustradora de Animosa Carol Laguna.

Ruth Tenoira invitó a los escolares a expresar su opinión sobre la situación actual de la mujer y a proponer medidas para alcanzar una sociedad justa. Las respuestas no se hicieron esperar e incluyeron tanto el ámbito laboral como el cotidiano.

Raquel Rodríguez Castrelos, de 4º de primaria, y Antonio Alonso Martínez, de 6º, fueron dos de los alumnos que participaron en esta actividad. Ambos expresaron su deseo de que cambie la sociedad para que cuando ambos sean adultos puedan gozar de los mismos derechos. "A los hombres -sostiene la niña- siempre les dan más mérito en las empresas". A lo que su compañero de colegio añade: "A las mujeres no se las trata igual que a los hombres y a mí me gustaría que esto no fuera así porque da igual el género: todos somos iguales".