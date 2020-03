Los centros de salud recomiendan a los pacientes desinfectarse las manos tras la consulta

Los centros de salud del área sanitaria de Vigo también están extremando las medidas para evitar nuevos contagios y que el coronavirus se extienda por la ciudad y su entorno. Los médicos de familia reciben a diario nuevas directrices del Sergas para poner en práctica en su día a día con los pacientes. Entre las últimas medidas que han comenzado a aplicar está la recomendación a todos los pacientes que pasen por los ambulatorios que, a la salida de la consulta, se desinfecten las manos con geles antisépticos o hidroalcohólicos. No se trata de una directriz obligatoria, sino que los pacientes pueden elegir seguirla o no. Pero, según pudo saber FARO, la mayoría están aceptando la recomendación de sus médicos de cabecera. No es la única medida para evitar contagios que se están tomando en los centros de salud. A toda persona que entra por la puerta con síntomas de infección respiratoria, como tos o febrícula, se le coloca inmediatamente una mascarilla. El doctor Alberto Pazos, de Pintor Colmeiro, destaca que "la gente está muy concienciada" y que sigue en todo momento las recomendaciones dadas por los profesionales sanitarios de los ambulatorios. "No notamos histerismo", apunta.



Además, en los centros de salud se está recomendando a los trabajadores con algún tipo de enfermedad crónica o que son más vulnerables a posibles contagios, que se autoprotejan durante toda su jornada laboral al ser considerados grupos de riesgo.

En el Punto de Atención Continuada (PAC), ubicado en la planta baja del antiguo Hospital Xeral, destacan que prácticamente todas las personas que están a diario en las salas de espera se ponen, por su propia voluntad, una mascarilla. "Nosotros sí notamos una cierta psicosis", explica Elisa Ausín, una de las doctoras del PAC vigués.