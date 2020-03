El actor puertorriqueño Ramón Rodríguez protagonizará la versión para televisión de "Los Goonies"

El actor puertorriqueño Ramón Rodríguez ha sido escogido para protagonizar la versión en televisión de la película "Los Goonies", en la que interpretará a un exmarine que se convertirá en un compañero esencial de un grupo de chicos que se meterá en todo tipo de aventuras. Aunque Rodríguez todavía no tiene estatus de estrella, su trabajo en Hollywood ha sido constante y exitoso desde 2005, cuando apareció en dos episodios de la serie "Rescue Me: Equipo de Rescate".



Luego fue parte del elenco de "The Wire" de HBO por una temporada y encarnó el papel de John Bosley, el ayudante del misterioso Charlie, en la versión de 2011 de "Los Ángeles de Charlie".

En los últimos tres años ha tenido personajes en las series "The Affair" en Showtime, "Iron Fist" y "The Defenders" en Netflix.

Aunque la mayor parte de su carrera ha estado enfocada en la actuación, Rodríguez es también director, productor y guionista.

Según la producción de la serie, su personaje de Jax en "Los Goonies" tendrá una ferretería en el pequeño pueblo de Ridgeville, donde se desarrollará la historia.

Será, además, uno de los pocos residentes que no creció allí y se relaciona con la protagonista femenina, Stella Cooper, quien regresa a casa después de haberse agotado emocionalmente en Nueva York.

Allí encuentra empleo como maestra supl