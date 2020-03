8M: Las manifestaciones feministas vuelven este domingo a toda España

Las manifestaciones feministas se sucederán de nuevo este domingo 8 de Marzo en al menos una veintena de ciudades y municipios españoles para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. A diferencia de 2018 y 2019, este año no se ha convocado huelga feminista y no habrá un llamamiento a que las mujeres paren, sino que llamará a la movilización.

De este modo, la Comisión 8M estatal, integrada por asambleas feministas de toda España, no lanzará un llamamiento conjunto a la huelga, como sí hizo en 2018 y en 2019, sino que apoyará y difundirá las diferentes convocatorias decididas en distintas comisiones del movimiento feminista. Este año, la mayoría han optado por no convocar huelga.

En el manifiesto que leerán este domingo, consensuado entre más de 500 mujeres, subrayan que representan "un grito global de diversos pensamientos" y están "unidas contra del patriarcado y dispuestas a dar la batalla para construir unas vidas mejores". Así, esperan que las movilizaciones sean "un éxito".



Coronavirus

De momento, el Ministerio de Sanidad no ve necesario suspenderlas por el coronavirus, aunque sí ha recomendado que no acudan personas con síntomas. Desde la propia Comisión 8M de Madrid, también han señalado que "ante todo" será "responsable" y, "si hace falta", adoptará las medidas que el Ministerio de Sanidad indique por el coronavirus.

En cuanto a la representación institucional, las ministras del PSOE y Podemos ya han precisado que acudirán por separado a la manifestación, porque lo habitual es que los miembros del Gobierno que participan en esta marcha se unan al grupo de participantes de su propio partido, indicaron a Europa Press fuentes del Ejecutivo.

Entre los ministras del PSOE que acudirán a la manifestación de Madrid, se encuentran la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Carmen Calvo, la de Exteriores, Arancha González, así como el ministro del Interior, Fernando Grande. Junto con ellos, irán otros miembros del PSOE. Por su parte, la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, irá a la manifestación de Sevilla.

En el caso de las ministras de Podemos, la titular de Igualdad, Irene Montero, asistirá a la manifestación en Madrid, mientras que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también participará en una de las marchas, ya sea en Madrid o en Galicia. También tienen previsto acudir a la manifestación de Madrid, el ministro de Universidades, Manuel Castells, que asegura que irá "a título personal", y el ministro de Consumo, Alberto Garzón.

El Palacio de la Moncloa no ha desvelado aún las intenciones de Sánchez, que se sumó a la manifestación del 8M en 2018, cuando era aún líder de la oposición, pero no así en la del año pasado, a la que no acudió, pero sí su mujer, Begoña Gómez.



Vox no va

A diferencia de lo que pasó en 2019, año en el que el PP se desmarcó de la marcha del 8M por considerar que los organizadores habían impulsado un manifiesto "partidista y politizado", el PP sí acudirá en esta ocasión a esa convocatoria con su propio manifiesto.

Fuentes de la dirección nacional del partido han asegurado a Europa Press que a la manifestación de Madrid de este domingo acudirán la vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra, la secretaria de Igualdad del partido, Mari Mar Blanco, y la secretaria general del PP de Madrid, Ana Camins, entre otras mujeres de la formación. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayso, o la portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, han anunciado que no irán a la manifestación.

En cuanto a Ciudadanos, aunque todavía no han confirmado qué miembros del partido acudirán, es probable que lo haga la vicealcaldesa, Begoña Villacís, y la diputada del Congreso Sara Giménez. Los 'naranjas' defienden un "feminismo liberal". Vox, como es habitual, no acudirá y celebrará en Vistalegre un gran acto de oposición al Gobierno de Pedro Sánchez.



Debate interno

Este año, el 8M se celebra en un contexto de debate interno del feminismo, principalmente sobre la prostitución -a favor o no del abolicionismo- y sobre la identidad de género que reivindican las personas 'trans'. La transexualidad se ha convertido en un caballo de Troya en el feminismo ante la discrepancia que provoca entre aquellas feministas que defienden que la identidad de género no es más que una construcción social patriarcal que lo que hace es "invisibilizar a las mujeres".

Esta posición, defendida abiertamente por el Partido Feminista de España, es la que ha provocado que una parte del feminismo tachara de "tránsfobo" a este partido al que, recientemente la dirección federal de IU ha expulsado de la formación.

Por otro lado, previamente a las manifestaciones centrales del 8 de marzo, se celebrarán a lo largo del fin de semana actos descentalizados por barrios. Concretamente, en Madrid, se celebra, como es tradición, varias caceroladas a las 00.00 del domingo, una de ellas en la Puerta del Sol.

En cuanto a las manifestaciones, en Madrid, será a las 17.00 horas, e irá de Atocha a Plaza España. Previamente, a las 12.00, habrá lecturas del manifiesto por barrios.

En horario de mañana, hay previstas manifestaciones en Palma, a las 12.00 horas desde Plaza de España; en Las Palmas de Gran Canaria, también a las 12:00 horas, desde el Parque de San Telmo; en Bilbao, a las 13:00 horas, en el Monumento al Sagrado Corazón de Jesús; en Córdoba, a las 12:30 horas desde la Plaza de la Constitución; o Valladolid, a las 12.00 horas, desde la Fuente Dorada hasta la Plaza de Portugalete.

También matinales son las manifestaciones de Burgos, a las 12:00 horas, desde la Plaza de Roma hasta el Centro de FP La Flora; Santander, a las 12.00 horas, desde la rotonda de Puertochico hasta el Ayuntamiento; en Salamanca, desde las 12.00 horas, en la Plaza de la Concordia hasta la Plaza Mayor; Cádiz, a las 12.00 horas, desde la Plaza Asdrúbal.

En horario de tarde, serán las de Valencia, que saldrá desde las 18:00 horas del Instituto Lluis Vives; Zaragoza, también a las 18:00 horas, desde la Gran Vía con Plaza del Paraíso; o Almería, a las 16:00 horas, desde Puerta de Purchena hasta el Anfiteatro de la Rambla.

Vespertinas serán también las manifestaciones de Huelva, a las 18:00 horas, desde la Plaza del Antiguo Colombino hasta la Plaza de las Monjas; Tarragona, a las 17:30 horas, desde la Plaza Imperial Tarraco; Jaén, a las 17:00 horas, desde la Plaza de San Ildefonso; Girona, a las 18:00 horas, desde la Plaza 1 de octubre; Segovia, a las 18:30 horas, desde la plaza de la Universidad hasta el Acueducto; y Huesca, a las 18.00 horas, desde el Centro Cívico Santiago Escartin Otin.

En otras ciudades, habrá 'doblete' como en Sevilla: a las 12:00 horas, convocada por Movimiento Feminista de Sevilla en la Avenida del Cid (junto al monumento) y a las 12:30 horas, convocada por Asamblea Feminista Unitaria de Sevillla, desde la Torre Sevilla hasta el Palacio de San Telmo.

También repiten Vitoria, a las 12:30 horas, desde la Plaza General Loma, y a las 17:30 horas, en la Plaza San Antón; Pamplona, a las 12:00 horas, desde la Plaza del Castillo, y a las 18:00 horas, desde el Parque Antoniuti; y San Sebastián, a las 12:00 horas, desde el Parque Alderdi Eder, y a las 18:00 horas, desde el Boulevard Zumardia.