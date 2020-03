O Ribeiro redobla su apuesta por el enoturismo, una modalidad al alza

La Ruta del Vino de O Ribeiro desarrollará en los próximos meses una nueva estrategia de dinamización con el objetivo de potenciar su territorio como destino enoturístico de calidad. Una iniciativa que pasa por continuar apostando por la marca "O Camiño do vino. Ruta do Viño do Ribeiro"; aumentar el número de socios así como la capacidad financiera de la entidad; continuar con la la alianza entre Ruta, Diputación Provincial, C.R.D.O. y Geodestino; etc. Así lo anunció el presidente de la ruta, Juan Manuel Casares Gándara, tras la presentación de los resultados del estudio sobre La Ruta del Vino de O Ribeiro, en el que una vez más ha quedado probado que el enoturismo está al alza en España y que ha puesto también de relieve las óptimas condiciones que presenta O Ribeiro para el desarrollo de un producto enoturístico de calidad.