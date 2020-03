Mujeres con discapacidad denuncian la doble discriminación que sufren

Varias mujeres y asociaciones vinculadas a la discapacidad han alertado, en el marco de la conmemoración este domingo 8 de marzo del Día de la Mujer, de la doble discriminación que sigue sufriendo el colectivo al tiempo que reclaman a las empresas que apuesten por su empleabilidad. Según un estudio de Fundación Randstad, el 25,2% de las mujeres con discapacidad tiene un empleo en España.



Sobre la situación de las mujeres con discapacidad, la secretaria general de Fundación ONCE, Teresa Palahí, explica a Europa Press que este colectivo "parte en clara desventaja", que se agrava por el hecho de ser mujer y contar con una discapacidad.

"Yo he tenido la suerte de que en España existe una organización como ONCE que me ha permitido la posibilidad de desarrollarme personal y laboralmente", añade Palahí que defiende la presencia de mujeres con discapacidad en puestos de responsabilidad. "La mujer es capaz de adaptarse", relata, aunque también subraya la apuesta que ha hecho por ella la fundación.

"Fue entrar en la ONCE y me salió la oportunidad de trabajar dentro de la casa y a partir de ahí empezó mi etapa. En estos 30 años la evolución ha sido muy positiva y estoy satisfecha del camino recorrido", prosigue Palahí, que tiene una discapacidad visual desde los 9 años de edad.

En cualquier caso reconoce que "queda camino para recorrer, pero la percepción general que se tiene de la discapacidad es que todos los entornos trabajen para ser más accesibles". "Esto empieza por la educación", apostilla, al tiempo que anima a las empresas a contratar a personas con discapacidad. "Las empresas que al final han apostado han obtenido resultados muy buenos".

Según un estudio llevado a cabo por la Fundación Randstad sobre la situación de la mujer trabajadora con discapacidad en España en los últimos años, más de 204.100 mujeres con discapacidad estaban trabajando durante 2018.

A la hora de llevar a cabo este estudio, la Fundación Randstad ha tenido en cuenta los últimos datos correspondientes a las personas con discapacidad del INE, que datan de 2018. Por otro lado, en cuanto a la tasa de empleabilidad, el 25,2% de las mujeres con discapacidad estaba trabajando en 2018.

El estudio precisa que más de la mitad de estas profesionales cuentan con formación académica secundaria, concretamente el 53,8%. Por su parte, las mujeres con discapacidad que disponen de estudios superiores suponen el 38,6%, mientras que del resto, el 7,6%, tienen formación primaria.

Precisamente, esta semana, una delegación de la Fundación CERMI Mujeres (FCM) planteó a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales la necesidad de dar "máxima prioridad" a las mujeres y niñas con discapacidad en la actual legislatura para acabar con la discriminación interseccional que, a su juicio, sigue sufriendo esta parte de la ciudadanía. En el encuentro, la vicepresidenta ejecutiva, Ana Peláez Narváez, pidió que las políticas públicas tengan en cuenta la "doble perspectiva de género y discapacidad", así como que las mujeres con discapacidad sean reconocidas como mujeres, "porque ante todo somos eso, mujeres, y la invisibilización es también una forma de violencia".