Una médico en cuarentena: "Lo que más miedo me da es contagiar a alguien"

Desde que ayer por la mañana le llamaron para comunicarle que no debía acudir a trabajar, repasa toas las personas con las que ha estado en contacto y a las que ha podido contagiar. Es uno de las médicos a las que el Servicio Galego de Saúde (Sergas) ha ordenado su aislamiento en casa por haber entrado en contacto con el matrimonio aislado en el Hospital Álvaro Cunqueiro por el coronavirus. Entre este complejo vigués y el centro de salud de los afectados, la Administración sanitaria ha aplicado esta medida con más de veinte profesionales. Ninguno de ellos presentaba síntomas ayer.



"Te queda la duda de que te hayas podido contagiar", expone esta doctora y explica que no le importa pasarla "si es como una gripe". No teme por ella. "Lo que me da más miedo es contagiar a alguien, sobre todo mayor o enfermo", cuenta. "Espero que no", desea. Se plantea no ver a sus familiares y no comentárselo hasta que supere los 14 días de cuarentena para que no se preocupen.

Ella piensa emplear bien estos días que le toca quedarse en casa. "Voy a estudiar para la oposición del año que viene", señala.

Espera que el matrimonio se recupere pronto y aprovecha para lanzar un mensaje a la población: "Hay que seguir las medidas de prevención que indican las autoridades". La principal es extremar el lavado de manos, cubrirse la nariz o la boca con un pañuelo -de papel, en vez de tela- cuando se tose o se estornuda y, en su defecto, con el codo. Además, se debe evitar tocar los ojos, la nariz y la boca con las manos. Si en algún momento tienen que ir a un centro de salud y tienen síntomas de infección respiratoria, la doctora recomienda avisar y ponerse una mascarilla.

El hombre aislado con síntomas de neumonía y un positivo inicial de coronavirus en el Cunqueiro que se debe confirmar en el Centro Nacional de Microbiología, tuvo el primer contacto con sanitarios ya hace diez días. En su centro de salud de Moaña. Desde entonces, pasó dos veces por urgencias del Álvaro Cunqueiro y estuvo tres días ingresado en planta de Medicina Interna sin medidas de protección hasta que lo aislaron. El Servicio de Medicina Interna del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) ha rastreado todos los pasos de ambos miembros del matrimonio dentro del ámbito sanitario y sus contactos con familiares. Empezaron llamando ya el miércoles a los que tuvieron un contacto más directo y continuaron a lo largo de toda la mañana de ayer con el resto.

En total, han sido más de una veintena los profesionales contactados. El Servicio de Urgencias tiene a dos facultativos en casa. El de Medicina Interna, a tres. En Primaria hay otro más. El número de enfermeras y técnicos auxiliares de cuidados de enfermería (TCAE) es mayor. También se ha buscado entre celadores y auxiliares

Según diversas fuentes sanitarias, ninguno de ellos presentaba ayer síntomas. Por ello, no se les realizará la prueba del coronavirus. Lo que sí se les pide es que estén pendientes a la aparición de alguno, como son las tos, la fiebre o la dificultad para respirar. Se deben tomar la temperatura para la llamada diaria que recibirán para conocer su estado.

La Dirección del Chuvi ofreció ayer dos sesiones informativas sobre la epidemia del coronavirus y el manejo de casos de sospecha y de contagio. Las citas estaban fijadas desde hace días, pero los dos aislados en el Cunqueiro han hecho que acudiera mucha gente. Hoy está previsto que se celebre un comité de seguridad y salud.