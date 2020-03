Madrid confirma los dos primeros casos de contagio en Vigo y ya son tres en Galicia

Los análisis del Centro Nacional de Microbiología ratificaron ayer el segundo y el tercer contagio por el nuevo coronavirus en Galicia. Se trata del hombre de 43 años ingresado el domingo en el Hospital Álvaro Cunqueiro con un cuadro de neumonía y su mujer. Esta, de 47 años, no muestra síntomas y, sin embargo, fue la primera de los dos en arrojar el resultado positivo definitivo. Las muestras del marido, en cambio, tuvieron que pasar por dos analíticas en Majadahonda para poder ratificarlo.



El jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), Víctor del Campo, explicó que pese a que esta pareja reside en un municipio del área de Vigo, se considera un "caso importado" por el viaje que hizo recientemente al área de Carabanchel, en la comunidad de Madrid. Ambos permanecen aislados en el hospital de Beade.

Este hombre de 43 años ya mostró síntomas el pasado martes día 25, cuando acudió a su centro de salud de Moaña con un cuadro similar al de un catarro. El estado de este transportista de mudanzas de origen rumano, pero afincado desde hace años en el área de Vigo, empeoró y el viernes 28 se acercó a las urgencias del Álvaro Cunqueiro también con dolor de barriga. Le hicieron estudios radiológicos de tórax y abdomen y, al no hallarle nada, le dieron el alta.

Según una familiar, indicó que le dijeron que podrían ser "gases". Al día siguiente, regresó con tos y fiebre. Entonces, la placa sí reveló neumonía bilateral inicial y decidieron ingresarlo.

No se le realizaron las pruebas del coronavirus en ese momento al no cumplir los criterios epidemiológicos del protocolo vigente en este momento en el Estado. Y es que no había estado recientemente ni en Asia ni en el norte de Italia.

Ya ingresado en el área de infecciosas del Servicio de Medicina Interna, el miércoles se le realizó la prueba por presentar una neumonía grave no explicada por otros motivos, tal y como marca el protocolo nacional. Fue entonces cuando llegó el primer positivo en el Álvaro Cunqueiro, que a las once de la noche de ayer confirmó la Consellería de Sanidade tras recibir la información del Centro Nacional de Microbiología que faltaba para registrar el caso. El primer análisis en Madrid arrojó resultados "no concluyentes" y hubo que hacer un "contranálisis".

Lo aislaron el miércoles en una de las habitaciones adecuadas para ello y recomendaron a su mujer, sin síntomas, que se recluyera en casa. Ella prefirió quedarse en el hospital, junto a su marido. Allí, a media noche del miércoles, recibió la noticia del positivo inicial, el que dan los laboratorios del Cunqueiro. En Majadahonda no tardaron en confirmarlo, convirtiéndose así en el segundo caso ratificado en Galicia.

Hasta que fue aislado, el hombre compartió habitación con otros dos pacientes de Medicina Interna. En uno ya se ha descartado el posible contagio de coronavirus, mientras que todavía no se han resuelto las pruebas del otro.

Con los positivos iniciales, el equipo de Preventiva del Álvaro Cunqueiro inició las pesquisas para identificar a todos los sanitarios que habían tenido contacto con el matrimonio, para aislarlos en sus domicilios. No se le ha realizado la prueba a ninguno al no presentar clínica. Salud pública se encarga de los contactos fuera del ámbito hospitalario. Al hijo de la contagiada sí se le ha hecho la prueba por presentar un cuadro leve. Al cierre de esta edición, se estaba pendiente del resultado.

El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, insistió ayer en que "lo más importante es el diagnóstico precoz". La consellería tiene a disposición de la población el teléfono 900 400 16 para informar sobre el coronavirus y para los posibles afectados también está disponible el 061. A través de estos números, ya se han recibido más de 1.500 llamadas. También se han recogido a domicilio 66 muestras para analizar.

Además de felicitar a todo el personal por su trabajo, Vázquez Almuiña avanzó que hoy se harán públicos tres nuevos protocolos relacionados con el aislamiento de profesionales afectados y sobre las medidas para tomar en centros educativos si se produce una sospecha o en las residencias de mayores.

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, por su parte, lanzó un mensaje de tranquilidad: "Estamos alertados, pero no alarmados". Ha apelado a seguir las recomendaciones de higiene que realizan los expertos. Estos aconsejan lavarse las manos con la mayor frecuencia posible, así como evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.