Os debuxos de Amador Arias toman corpo nun traxe do Obradoiro de Costura Saiáns

Amador Arias e Patri González no Obradoiro Saiáns. // Marta. G. Brea

Amador Arias e Patri González no Obradoiro Saiáns. // Marta. G. Brea

O actor protagonista de "O que arde", Amador Arias, rachou co seu especial traxe -realizado polo Obradoiro de Costura Saiáns, en Vigo- na gala dos Goya deste ano no que levou na chaqueta a figura de Castelao. Para os Mestre Mateo, volta a confiar na deseñadora olívica Patri González.



Esta semana recollía Amador o traxe en Saiáns. "Leva un debuxo que fixen hai anos no que aparecen dúas persoas bailando. Xunto a eles, unhas raias coas cores da bandeira republicana. Por debaixo, casas de A Fonsagrada", explica o artista e intérprete.

"Patricia González -prosegue- partiu ese debuxo en dous e cada metade vai en cada manga da chaqueta. O chaleco leva faíscas de cores e a paxariña, violeta".

Arias engade que "quedei contento co outro traxe dos Goya e gustariame que a xente botara man destas artesanas cuxas mans teñen sulcos como a terra, tocan a pandeireta ou fan un caldo".

Para Amador, neste tipo de traxes, "tamén está a nosa cultura, historia e raíz". Ós Mestre Mateo, vai "con ilusión". E se non lle toca a el, pide que quede en Galicia. Está nominado a mellor actor xunto con Darío Grandinetti, Tosar e De Lira.