Rodrigo Ramos: "Mi peor pesadilla es perder la ilusión por la música"

El compositor gallego Rodrigo Ramos a punto está de echarse a la carretera en su particular gira de presentación de "Sol de invierno", su último disco que llevará por Galicia, Madrid, Barcelona, Bilbao y otras ciudades. El punto de arranque es este sábado en Compostela en la sala Sónar. Los fans del sur gallego lo tendrán el 24 de abril en El Contrabajo de Vigo. Su tema "Quedaches sen nada" fue la segunda canción en gallego editada en 2019 con más reproducciones en la red social YouTube.



- ¿Por qué el título de "Sol de invierno"?

-Con "sol de invierno" me refiero a esa sensación de alivio durante una mala época, sigue haciendo frío, sigue lloviendo, pero por un momento sale el sol y lo disfrutas. Es un poco lo que siento con la música, es una vía de escape,sirve para ordenar tus ideas y para sentirte un poco mejor.

- En el tema que abre el disco, "Escuchar tu voz", habla del destino.

-Yo creo en el destino, por eso quería empezar el disco con esa frase. De todas formas, creo que también está en el destino trabajar y luchar por lo que te gusta. Para tener cierta trascendencia en cualquier profesión además de talento necesitas suerte y a esa suerte la puedes llamar destino. Cuando ves el éxito de muchos grupos ves que estaban en el momento preciso en el lugar adecuado, movimientos como el "grunge" en los 90 a día de hoy no serían tan posibles por la tendencia musical actual.

- En "Martes de Carnaval", habla de llevar una máscara. ¿cree que es necesaria una máscara para ser artista y sobrevivir en ese mundo?

-En la vida todos llevamos una máscara, en esta canción digo que "repito mi máscara de cretino" es un enlace con la siguiente frase en la que digo que "enmarco todos los golpes recibidos y soy el objetivo preferido del desengaño" de esta forma asumo mi parte de culpa en esos desengaños. Cada uno con sus letras se va forjando su propio "personaje", con la actitud en el escenario también, pero sobretodo en la vida, puedes elegir lo que la gente quieres que vea de ti mismo.

- ¿Cuáles son sus tres sueños principales?

-No tengo grandes sueños más allá de poder dedicarme a lo que me gusta, creo que con el tiempo vas adquiriendo nuevos sueños y distintos objetivos vitales.Ahora mismo estoy intentando componer para publicar un disco el año que viene con un estilo completamente distinto a mis dos primeros discos y seguir evolucionando.También estoy con ganas de empezar la gira y de que salga todo bien y por último,que este disco siga creciendo y me siga dando alegrías.

- ¿Y su peor pesadilla?

Perder la ilusión por la música, para llegar a este punto he tenido que ser muy terco,no todo el mundo es capaz de buscar su propio camino, conozco mucha gente que ha tirado la toalla sin ni siquiera intentarlo, eso no va conmigo, yo lo estoy intentado, trabajo duro para conseguirlo y he pensado muchas veces en dejarlo, pero por suerte no me he rendido y no he perdido la ilusión.

- ¿Qué historia hay detrás de su tema "Quedaches sen nada"?

-El éxito de esta canción es por haber contado con Guadi Galego que es una artista que admiro y respeto profundamente, es una canción que habla de rendirse, de perder la ilusión por la vida y entrar en una profunda depresión que te lleva a desear la muerte. La letra es bastante explícita y creo que es una sensación que todos podemos llegar a sentir en un momento determinado de la vida, mejor sacarlo fuera en forma de canción.