Científicas de referencia en las aulas: "No hay carreras de mujeres ni de hombres"

"Lo que pretendo con esta charla es que ellos vean que la mujer puede llegar al mismo sitio que el hombre y que no hay diferencias entre uno y otro. Que cada persona tiene que hacer lo que más le guste; eso es fundamental, sean chicos o chicas. Que uno no es de letras o de ciencias; se puede ser más de ciencias o más de letras, esa connotación es importante, pero de ningún modo las letras y las ciencias como algo excluyente. Y también que no hay carreras de hombres y de mujeres, que todos podemos acceder a todo". Con estas frases describe la bióloga marina Gema Hernández Milián las ideas que pretende trasladar a los niños y niñas que participan, en este caso, en el proyecto FARO DA ESCOLA.



Su conferencia se titula: "La ciencia también es cosa de mujeres... y niñas y adolescentes" y en esta ocasión fue el alumnado del CPR Plurilingüe San Miguel 2 el que pasó una divertida mañana con la científica del Instituto de Investigaciones Marinas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Se trata, en definitiva, de visibilizar a la mujer en el mundo de la ciencia. Desde 2013, Hernández trabaja en contaminación de microplásticos.

"Cuando les pregunto a los escolares por qué creen que hay menos mujeres en la ciencia comentan que porque la gente cree que son menos inteligentes, porque no las dejan o porque no les gusta. Lo dicen los niños y niñas, como compruebo en las distintas charlas que imparto, pero puede ser extrapolable a un pensamiento general", expresa Hernández Milián. "Y si le preguntas a cualquier persona por alguien de renombre en ciencia todo el mundo se acuerda de Marie Curie pero pocos de Margarita Salas, una de las mejores científicas que hemos tenido en España (falleció el año pasado). La investigación en este país le debe muchísimo a esta mujer, solo por la cantidad de dinero que nos han dado gracias a una patente, con una molécula que fue y es clave en los procesos de identificación", añade Hernández.

Por eso Gema les explica a los pequeños y pequeñas la importancia de figuras clave en ciencia, para que también tengan referentes femeninos que contribuyan a generar una conciencia más igualitaria entre los escolares. "Y en Galicia tenemos que conocer a Ángeles Alvariño, la primera oceanógrafa (con un buque oceanográfico del Instituto Español de Oceanografía que lleva su nombre)", añade la científica. "También tenemos en Vigo a una mujer muy importante en el ámbito de las pesquerías. Se llama María Begoña Santos, por poner otro ejemplo. Lleva muchos años investigando; ha sido directora general de pesquerías del IEO. Participó en numerosos comités importantes; fue una de nuestras representantes a nivel mundial en la comisión ballenera en proyectos internacionales con delfines y ballenas y está aquí en Vigo", añade esta bióloga.

Hernández considera que son temas que hay que trabajar a diario en clase, no solo en una charla, y así se lo transmite a los profesores. "Los escolares lo entienden perfectamente pero ellos escuchan muchos mensajes de la sociedad que pueden ir en contraposición con lo que nosotros tratamos de trasladarles en el ámbito de la igualdad", cuenta Hernández, que añade: "en mi trabajo somos 166 personas entre investigadores y técnicos; de esa cifra somos más mujeres que hombres", expresa. Y puntualiza: "si miras en los puestos altos, el 70% son hombres, en cambio nuestra directora del CSIC en Madrid es una mujer". "Quiero decir con esto que estamos llegando, poco a poco, que hacemos una labor muy importante y que todos los que quieran ser investigadores e investigadoras tienen que intentarlo", describe Hernández.