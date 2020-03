Miguelanxo Prado 'retorna' a Galicia

Las nuevas aventuras del gallego Miguelanxo Prado (Premio Nacional de Cómic) regresarán a Galicia el próximo mes de abril, cuando se prevé la publicación de su nuevo libro, "O pacto do letargo", el primero de la "Triloxía do Tríscele".



Ayer, en la tienda de cómics Banda Deseñada en Vigo, el editor y también ilustrador Kiko Da Silva, señalaba que "O pacto do letargo"será "despois de 'Ardalén' a obra máis galega" del autor.

Hasta ahora, se sabe que presentará un mundo de magia donde los elementos ocultos y fantásticos de la cultura gallega lucharán y se defenderán en personajes como hadas, brujas, ángeles y demonios para hacer reflexionar sobre los verdaderos motivos de la historia entre buenos y malos.

Mientras abril llega, los fans de Prado aún pueden degustar su última entrega, "Amani", un exquisito cuento para niños y adultos sobre un hipopótamo especial que realmente existió en una reserva de Sudáfrica.

Allí, se descubrió que presentaba un bajo índice de testosterona, la hormona más responsable de la agresividad en los machos. De hecho, Prado recordó que el hipopótamo es el animal que más muertes de humanos causa en África.

Sin embargo, el hipopótamo protagonista de su último libro tenía una presencia baja de testosterona, lo que lo hacía nada beligerante.

El autor coruñés recordó que esta historia llegó a él a través de su hijo Adrián que, a su vez, la había tomado de un compañero de piso ingeniero de telecomunicacións que solía viajar al continente vecino por cuestiones de trabajo.

Prado explicó, como bien ilustra en su libro, que el animal se llevaba bien con todos los bichos de su entorno. Confesó que no fue invención suya sino que fue real la imagen del animal llevando a las tortugas de paseo fuera de las charcas. Estas, así se explica en el libro y así sucedió, le daban palmaditas en la espalda cuando empezaban a notar demasiado calor para que regresara al agua.

Indicó que el nombre real del hipopótamo era Franky, lo que no le parecía ni poético ni apropiado para su libro, por lo que buscó cómo se decía pacífico en swahili (amani), el idioma más hablado en el continente africano.

Explicó que, con el libro, busca que mayores y niños comprendan que nuestro fin en el mundo no es únicamente competir con el resto, ni intentar ganar siempre.

Por su parte, Kiko Da Silva -de la editorial Retranca- detalló que este es el primer libro que publica su compañía dedicado al público infantil.

Su deseo era editar obras que los niños guardasen con cariño y transmitiesen a sus hijos en el futuro. De ahí, que se prestara especial atención al cuidado en la edición de la pieza.

Lo que se busca también es que los niños amplíen conocimientos, incluso con palabras y conceptos nuevos para que interactúen con sus progenitores y juntos aclaren ideas y dudas. La próxima entrega de Retranca para el mundo infantil será sobre ciencia.

Al término de la presentación, Prado firmó y dedicó ejemplares.