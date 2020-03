La expansión se acelera en Corea del Sur e Italia y causa el primer fallecido en EE UU

El coronaviris ha causado el primer muerto en Estados Unidos, también el primero en América, mientras la expansión del virus se ha acelerado en las últimas horas en dos de sus principales focos, Corea del Sur e Italia. El fallecido en EEUU pertenece al Estado de Washington, en el ueste del país.



En Italia los fallecidos por coronavirus ascienden ya a 29, siete más que en el último balance oficial del viernes, y los enfermos superan los mil. En total, los casos de contagio en el país, incluyendo los fallecidos y los sanados, son 1.128.

Corea del Sur elevó el balance del coronavirus a 17 muertos y 3.150 afectados a causa del brote en el país asiático, al confirmarse ayer 813 casos más.

Mientras, en China repuntaron los contagios en Hubei, foco de la epidemia, y en el resto del país se registró el menor número desde enero.

El fundador de Microsoft, Bill Gates, ha escrito un artículo en el "New England Journal of Medicine", una de las publicaciones médicas más prestigiosas del mundo, en el que afirma que el COVID-19 "se comportó la semana pasada como el patógeno de una vez por siglo por el que nos preocupábamos. Espero que no sea tan malo, pero deberíamos asumir que lo será hasta que sepamos lo contrario", subraya.

El multimillonario estadounidense recuerda que la fundación que tiene con su esposa, la Bill and Melinda Gates Foundation, ha ayudado al mundo a enfrentarse al escenario anunciado por muchos expertos en salud global en el mundo, "otra pandemia cuya velocidad y gravedad rivalizase con las de la epidemia de gripe de 1918, y cuya aparición sería cuestión de tiempo". Gates subraya que la mortalidad de este coronavirus de Wuhan, del 1%, se sitúa entre la de la pandemia de gripe de 1957 (0.6%) y la de la gripe de 1918 (2%), conocida históricamente como "gripe española".