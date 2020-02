Nuevo éxito de Monterrei en el Casino de Madrid

La D.O. Monterrei ha vuelto a triunfar y por tercer año consecutivo con su presentación en el Casino de Madrid, a la que este 2020 han acudido más de 200 prescriptores del sector. Una cita de cinco horas de duración en el que los asistentes han podido conocer en profundidad el territorio de la D.O. más joven de Galicia así como acercarse a su historia y tradición vitícola o las peculiaridades de su terroir, además de degustar las elaboraciones de las bodegas: Pazos del Rey, Ladairo, Gargalo, José Antonio Da Silva Pereira , Crego e Monaguillo, Terras do Cigarrón, Triay, Adegas de Oímbra, Pazo Blanco Núñez, Fragas do Lecer, Manuel Guerra Justo, Pazo de Valdeconde, Tabú, Franco Basalo, Alba Al-Bar, Fausto Rivero Pardo, Quinta do Buble, Terrae, Trasdovento y Pazo das Tapias.