Madrid registra el primer enfermo en estado muy grave por el coronavirus en España

Veintitrés personas en España están hospitalizadas al haber dado positivo en coronavirus, una de ellas muy grave, un hombre de 77 años ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Torrejón (Madrid). De estos casos, tres se han contagiado, y el resto son importados. Los últimos notificados han sido dos personas en Castilla y León, los primeros pacientes confirmados en esta comunidad, y seis nuevos en la valenciana.

La Junta de Castilla y León ha informado de que ha dado positivo un joven que está ingresado en el Complejo Asistencial de Segovia, con síntomas leves, tras regresar recientemente de Italia, y también un hombre de 28 años, originario de Irán, que se encuentra ingresado en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.

Seis personas más, aparte de las dos que ya estaban ingresadas en un hospital de Vila-real (Castellón) y otro de Valencia, han dado positivo en coronavirus en la Comunidad Valenciana, según confirmó ayer la consellera de Sanidad, Ana Barceló. En una comparecencia urgente, Barceló señaló que todos los casos son leves: dos de los nuevos casos corresponden a varones que están ingresados en el Hospital General de Valencia; otros dos, en el Clínico; uno, en el Doctor Peset, también en Valencia; y el último en Sagunto.

Los otros quince casos confirmados hasta ahora de coronavirus en España son: cuatro en Tenerife, uno en La Gomera, tres en Cataluña, dos en la Comunidad Valenciana, cuatro en la Comunidad de Madrid y uno en Sevilla.

El paciente más grave es un hombre de 77 años con patologías previas que ingresó en el Hospital Universitario de Torrejón el pasado 15 de febrero. Este hombre, junto al otro contagiado en Madrid, un hombre de 50 años, y al de Sevilla, son los tres casos que se han contagiado en España, por lo que los servicios sanitarios están analizando dónde se produjo la infección.

Sanidad mantiene el actual escenario de contención "porque 'a priori' no hay transmisión comunitaria descontrolada ni entradas masivas de casos importados que pudiera implicar una transmisión amplia", explicó ayer el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, tras la reunión del Comité de Seguimiento y Evolución del Coronavirus.

"Cierto índice de letalidad"

"Tenemos que ir con mucho cuidado y valorar hora a hora cómo evoluciona la situación tanto fuera de España como en nuestro país y, ante cualquier modificación de la apreciación del riesgo o cambio de las medidas, les informaremos", insistió. "Probablemente habrá, tiene que haber fallecidos, porque esta enfermedad no es banal, no es grave, pero no es banal y produce un cierto índice de letalidad", admitió.

Los cinco españoles repatriados de la ciudad china de Wuhan permanecerán en cuarentena durante 14 días en el Hospital Gómez Ulla de Madrid pese a estar "sanos", en las mismas condiciones que el anterior grupo que volvió a España a finales de enero.

Entretanto, 130 del millar de huéspedes y empleados de un hotel de Tenerife que permanecen aislados desde el 24 de febrero podrán abandonar el establecimiento.