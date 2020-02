La comunidad, en el 'Top 100' del Icex para la cita alemana ProWein

7.000 expositores y 60.000 visitantes. Son los datos que dejó el pasado año 2019 la que es una de las citas más importantes con el sector de todo el mundo. Los cinco Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen autonómicas así como buena parte de sus bodegas amparadas se preparan ya para lucir la calidad de sus elaboraciones un año más en Dusseldorf, Alemania, donde los próximos días 15, 16 y 17 de marzo tendrá lugar una nueva edición de la feria ProWein.

Entre las actividades programadas en los pabellones del recinto alemán no faltará la zona seleccionada para catas del Instituto de Comercio Exterior (ICEX), en la que se presentará a los ganadores del concurso 'Best of Spain Top 100' , con nombres gallegos entre sus elegidos. Así es, marcas autonómicas como los D.O. Rías Baixas Altos de Torona o Pazo de Villarei, entre otros, volverán a presumir como miembros de la prestigiosa lista y ante especialistas del comercio minorista, mayorista e internacional así como de los sectores de la gastronomía, la hostelería y de la industria manufacturera, habituales en este tipo de eventos.

Además de la presentación en la propia feria, los vinos premiados en este certamen se publicarán a través de un dossier promocional en cuatro revistas especializadas de la talla de Weinwirtschaft, Wine Business International, Fizzz y Meiningers Sommelier.

ProWein es una de las cita obligadas en el calendario anual del sector, en la que cada año se dan a conocer exquisitas creaciones de diferentes tipos de uva y donde las más prestigiosas bodegas de renombre visitan y exponen toda su gama de vinos. El año pasado contó contó ya con 7.000 expositores y 60.000 visitantes llegados de todos los rincones del mundo.